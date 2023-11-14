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ГКНБ раскрывает, как Анвар Габбазов связан с ТЦ "ЦУМ Айчурек"

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках расследования уголовного дела по легализации преступных доходов и финансированию оргпреступлений ГКНБ предъявил обвинение владельцу торгового центра "ЦУМ-Айчурек" Анвару Ильшатовичу Габбазову (ныне Маметову). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, Габбазов обвиняется в совершении преступления согласно части 1 статьи 263, связанного с финансированием организованных групп и преступных сообществ.

В результате следствия установлено, что ОАО "ЦУМ Айчурек" имеет двух основных учредителей. Одним из них является ОсОО "Главный Универсальный Магазин", владеющее 47% акций. Единственным учредителем этого юридического лица является мать Габбазова, Маметова Анашхан Хашимахунова.

Вторым учредителем ОАО "ЦУМ Айчурек" является ОАО "ЦУМ Холдинг", владеющее 44% акций, руководителем которого является аффилированное лицо, Абдыжапаров Болушбек Абдыжапарович.

Также отмечается, что основная деятельность по сдаче в аренду торговых и офисных помещений ОАО "ЦУМ Айчурек" осуществляется через ОсОО "Сити Центр", где единственным учредителем является родная сестра Габбазова, Маметова Хадия Ильшатовна.

Руководитель ОсОО "Главный Универсальный Магазин" Мухтаров Нурмамет Равкатович также имеет прописку по адресу, где проживают сам Габбазов и его родной брат, Габбазов Ришат Ильшатович. Таким образом, факты указывают на то, что Габбазов (Маметов) является истинным владельцем "ЦУМ Айчурек", регистрируя собственность на своих близких, включая родственников.


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URL: https://www.vb.kg/433456
Теги:
Камчы Кольбаев, ОПГ, розыск, Бишкек, семья, ЦУМ
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