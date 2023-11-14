В аэропорту 51 кг контрабандного золота изъяты у иностранного бизнесмена

В аэропорту 51 кг контрабандных золотых слитков изъяты у иностранного бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, отдельные предприниматели из числа иностранных граждан в целях незаконного извлечения материальных благ, организовали устойчивый канал по организации контрабанды золотых слитков для перепродажи.

По ее данным, Государственный комитет совместно с таможней "Манас" задержали золотые слитки весом 51 кг. 866 грамм из сплава золота 999,9 пробы.

По вышесказанному факту задержан 1 гражданин иностранного государства.