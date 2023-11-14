В КР выявлены факты реализации просроченных импортных продуктов питания

ГКНБ КР выявлены факты реализации просроченных импортных продуктов питания населению, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в рамках возбужденного уголовного дела была получена информация о том, что на одном из складов Бишкека на продуктовых товарах меняют сроки годности.

"В результате чего, с привлечением специалистов ветеринарной службы при Минсельхозе и Санэпидемстанции проведены обыски в одном из складских помещений "Маслосырбазы", где арендаторами являются предприниматели К.С.В. и М.Р.А..

Установлено, что указанные предприниматели организовали подпольный цех по перебивке просроченных сроков и изготовлению фальшивых этикеток заграничных поставщиков сыро-колбасных изделий, которые в дальнейшем реализовывались населению, через крупные торговые сети КР.

Кроме того, выявлены товары зарубежных и местных производителей, не учтенные надлежащим образом в таможенных и налоговых органах страны.

Справочно: Просроченный товар - это продукт с истекшим сроком годности хранения, но без явных признаков порчи: плесень, запах, гниль.

Употребление испорченных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем:

• отравлениям средней и тяжелой степени;

• аллергической реакции;

• расстройству пищеварения из-за попадания бактерий в кишечник;

• рвоте;

• головокружению и тошноте;

• острой и режущей боли в животе;

• необратимым или сложно обратимым повреждениям печени;

• заражению паразитами.

Подобные действия в первую очередь наносят ущерб здоровью нации, а также причиняют значительный урон экономике государства.

Все просроченные товары изъяты и в установленном порядке будут уничтожены.

По данному уголовному делу задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека владелица ИП К.С.А. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению должностных лиц, допустивших ввоз указанных просроченных продуктов питания на территории КР, а также выявлению иных аналогичных фактов".