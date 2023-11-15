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В Бишкеке задержаны владельцы фирм за незаконное трудоустройство за рубежом

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержаны владельцы фирм за незаконное трудоустройство за границей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 9 ноября 2023 года была получена информация, о том, что ряд физических и юридических лиц оказывают незаконные услуги по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за границей без соответствующего разрешения выдаваемая государственным органом.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г.Бишкек и начата доследственная проверка.

В результате проведённых мероприятий сотрудниками милиции, были выявлены 3 фирмы, директора которых С.Д. 1996 года рождения, М.З., 1986 года рождения и А.Н., 1986 года рождения доставлены и переданы в Следственные службы районных управлений для принятия решения в рамках законодательства.

ГУВД Бишкека напоминает горожанам и гостям столицы: при обращении в агентства по трудоустройству за рубежом проверять наличие лицензии на предоставление услуг по трудоустройству.


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URL: https://www.vb.kg/433469
Теги:
задержание, трудоустройство, Бишкек
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