В Бишкеке задержаны владельцы фирм за незаконное трудоустройство за рубежом

В Бишкеке задержаны владельцы фирм за незаконное трудоустройство за границей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 9 ноября 2023 года была получена информация, о том, что ряд физических и юридических лиц оказывают незаконные услуги по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за границей без соответствующего разрешения выдаваемая государственным органом.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ ГУВД г.Бишкек и начата доследственная проверка.

В результате проведённых мероприятий сотрудниками милиции, были выявлены 3 фирмы, директора которых С.Д. 1996 года рождения, М.З., 1986 года рождения и А.Н., 1986 года рождения доставлены и переданы в Следственные службы районных управлений для принятия решения в рамках законодательства.

ГУВД Бишкека напоминает горожанам и гостям столицы: при обращении в агентства по трудоустройству за рубежом проверять наличие лицензии на предоставление услуг по трудоустройству.