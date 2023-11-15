В Бишкеке задержаны подростки из-за ложного сообщения о бомбе в школе

В Бишкеке установлены и доставлены в следственную службу несовершеннолетние подозреваемые в совершении ложного звонка о якобе заложенной бомбе в одной из столичных школ. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека

По ее данным, 14 ноября 2023 года примерно в 14:30 часов в милицию поступила информация о том, что на "WhatsApp"-мессенджер одного из учителей школы-гимназии по улице Койбагарова, поступило ряд смс-сообщений с незнакомого номера с текстом "Здравствуйте. Ваша школа заминирована. Вам дается 30 минут на эвакуацию школы, либо будет большой ба-бах. Либо должны оплатить 50 000 сомов. На раздумье дается 10 минут".

На место происшествия незамедлительно выехало руководство и следственно-оперативная группа. По приезду в ходе проведенных работ специалистами-кинологами каких-либо подозрительных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района г.Бишкек и начата доследственная проверка.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в Следственную службу УВД Октябрьского района учащиеся указанной школы М.Н. 2009 года рождения и М.А. 2009 года рождения. В связи с недостигшим возрастом уголовной ответственности ученики были переданы родителям и проведена разъяснительная работа о недопущении впредь подобных фактов.

ГУВД напоминает, сообщая о якобе заложенной бомбе, вы посягаете на общественную безопасность, нарушаете нормальную деятельность организаций, предприятий, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Как только вы передали ложные сведения о "бомбе" (акте терроризма) - преступление считается оконченным. Форма может быть разной: устной, письменной, телефонным звонком, сообщением в интернет-пространстве. Зачастую информация анонимна. Впрочем, для уголовной ответственности не имеет значения, назвал преступник свои данные или нет.

Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желанием проверить "качество" работы правоохранительных органов, нарушить обычный порядок работы компаний, учреждений. Итог - это преступление, предусмотренное статьей 259 УК КР "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда", наказывается лишением свободы на срок до пяти лет".