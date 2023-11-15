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Пограничная служба КР прокомментировала обращение военных в соцсетях

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В последнее время участились случаи обращения отдельных военнослужащих в социальных медиа за помощью в получении документов, материальных средств либо дополнительных благ со стороны руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, Пограничная служба ГКНБ подчеркивает, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики военнослужащим предоставляются положенные по закону льготы и гарантии.

Так, семьям военнослужащих, погибшим в ходе вооруженных столкновений на кыргызско-таджикском участке госграницы в апреле 2021 г. и в сентябре 2022 г. были выплачены предусмотренные законодательством страховые выплаты, несовершеннолетним детям оформлены пособия по потере кормильцев.

Кроме того, всем семьям погибших военнослужащих, а также тяжело раненным военнослужащим были безвозмездно предоставлены жилые помещения (квартиры и дома).

Военнослужащим, получившим различные ранения и травмы в ходе вооруженных столкновений в апреле 2021 г. и в сентябре 2022 г., со стороны руководства государства и Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики была оказана необходимая помощь, начиная от стационарного лечения вплоть до дальнейшей медицинской реабилитации как в Кыргызстане, так и в зарубежных клиниках.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики всем военнослужащим, получившим ранения и травмы, были выплачены страховые выплаты по полученным военным травмам и ранениям.

Военнослужащим, признанным негодными к дальнейшей военной службе вследствии полученных ранений и получивших различные группы инвалидности, также выплачены соответствующие страховые выплаты, ежемесячно начисляются пенсионные выплаты по инвалидности.

Кроме того, всем вышеуказанным категориям военнослужащих и их семьям была оказана спонсорская материальная помощь.

Относительно появившегося в одном из социальных медиа обращения прапорщика запаса Турусбека Ниязбекова с просьбой ускорить оформление документов для получения группы инвалидности сообщаем следующее: прапорщик запаса Т.Ниязбеков получил тяжелое огнестрельное ранение в ходе вооруженного столкновения на кыргызско-таджикском участке границы в апреле 2021 г., и был уволен с военной службы в 2023 г. Ему были выплачены соответствующие страховые выплаты.

В данное время Т.Ниязбеков проходит соответствующие процедуры по оформлению группы инвалидности. Военные медики Пограничной службы оказывают ему всяческую помощь в получении необходимых документов, в том числе постановления РВВК о получении военной травмы.

После оформления инвалидности Т. Ниязбекову полагается компенсация по инвалидности (сумма зависит от группы инвалидности) и пенсия по инвалидности.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает всех военнослужащих и членов их семей в первую очередь обращаться в ведомство для получения необходимой правовой и консультативной помощи.


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URL: https://www.vb.kg/433471
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан, компенсация
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