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Задержан еще один член ОПГ Камчы Кольбаева

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ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств в размере 200 тысяч сомов был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ член ОПГ покойного Камчы Кольбаева, гражданин КР – А.у.Д.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 7 ноября А.у.Д. по указанию т.н. члена общака и "смотрящего за шпаной" Э.М., в настоящее время отбывающий срок уголовного наказания в ИК-8 СИН при МЮ КР, позвонил А.Э.А. и потребовал встретиться.

После встречи А.у.Д. вместе с другими членами ОПГ, насильно посадив А.Э.А. в автомашину, вывезли в неизвестном направлении, где по приезду нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Далее, под различными угрозами и применением физической силы, а также приставив к горлу нож, вымогали у А.Э.А. денежные средства в размере 200 тысяч сомов, якобы для пополнения т.н. общаковской кассы ИК-8. При этом, в случае обращения А.Э.А. в правоохранительные органы КР последние угрожали физической расправой. После чего, вышеуказанные лица привезли А.Э.А. в район бульвара Эркиндик и поставили срок для выполнения вышеуказанного требования.

В настоящее время, ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия, а также устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным противоправным фактам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех возможных фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.

Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/433472
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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