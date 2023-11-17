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На ремонт водных объектов в 2023 году выделено 962,1 млн сомов

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- Светлана Лаптева
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На 2023 год для проведения ремонтно-восстановительных работ на государственных водохозяйственных объектах, находящихся на балансе Службы водных ресурсов, предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета в размере 962,1 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным пресс-службы, на 14 ноября 2023 года профинансировано 838,3 млн. сомов и на эти средства произведен ремонт, бетонирование и механизированная очистка 618,5 км каналов, 648 гидротехнических сооружений, 265 гидрометрических постов, 8 бассейнов суточного регулирования, 104 насосных станций, 168 насосных агрегатов, замена 22 насосных агрегатов.

"Также произведена механизированная очистка 186,2 км коллекторно-дренажных сетей, в результате улучшено мелиоративное состояние 3724 га орошаемых земель.

Согласно плана капремонта водохозяйственных объектов Службы водных ресурсов на 2023 год ремонтно-восстановительные работы на ирригационных объектах будут завершены к концу 2023 года".


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URL: https://www.vb.kg/433477
Теги:
вода, ремонт, Кыргызстан, Минсельхоз
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