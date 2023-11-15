В Бишкеке выступит региональный директор МФК Малкольм Филлиес

21 ноября в Бишкеке состоится Международная конференция "Коучинг как путь к изменениям", на которой выступит региональный директор ICF Global по Европе и Африке Малкольм Филлиес. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, 22 и 23 ноября планируются встречи с представителями бизнес-сообщества, вузов, международных организаций, НПО, HR-агентств и других учреждений.

Главная цель этих встреч заключается в улучшении коммуникаций и партнерства, направленных на достижение конкретных результатов, а также вклад в непрерывное образование для совместных решений перед нами стоящих вызовов.

Участники конференции получат возможность провести бесплатные коуч-сессии с опытными профессиональными Life и Executive коучами.

Мероприятие пройдет в зале Отеля "Орион" с 13:30 до 19:00. Спикеры включают в себя представителей из разных стран, таких как Южная Африка, Таиланд, Дания, Россия, Казахстан и другие. Малкольм Филлиес поделится своим опытом и расскажет о роли коучинга для предпринимателей и лидеров. Кроме того, на конференции выступят представители ICF и другие эксперты.

Важными моментами программы будут выступление президента отделения ICF в Кыргызстане, Айнуры Сагынбаевой, и учредителя ОсОО "CAF", Айнуры Чолпонкуловой. Они поделятся своим опытом и знаниями по вопросам развития коучинга в Кыргызстане.

Организатором конференции выступает Международная Федерация Коучинга (ICF) Кыргызское отделение. Генеральный спонсор - FINCA Банк.

Кроме того, сообщается, что в 2023 году Кыргызстан стал частью ICF Global, став вторым представителем в Центральной Азии. Это важный шаг для развития профессионального коучинга в регионе, что, как считают инициативная группа и президент ICF в Кыргызстане, Айнура Сагынбаева, поможет сделать существенный вклад в прогресс, благосостояние и рост качества жизни граждан Кыргызстана."

Участие в мероприятии по предварительной регистрации.