В общественном транспорте Бишкека не хватает контролеров по безналичной оплате. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Для контроля безналичной оплаты в автобусах муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" приглашает желающих на работу.

Часы работы: с 07:00 до 20:00. В обязанности контролера входит контроль безналичной оплаты в автобусах и продажа карт "Тулпар". Заработная плата составляет 1200 сомов в день и 10 сомов за каждую проданную карту.

Для всех заинтересованных просим обращаться по телефонам: 0550 553 444, WhatsApp: 0555 525 452.