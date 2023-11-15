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В общественном транспорте Бишкека не хватает контролеров

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- Назгуль Абдыразакова
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В общественном транспорте Бишкека не хватает контролеров по безналичной оплате. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Для контроля безналичной оплаты в автобусах муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" приглашает желающих на работу.

Часы работы: с 07:00 до 20:00. В обязанности контролера входит контроль безналичной оплаты в автобусах и продажа карт "Тулпар". Заработная плата составляет 1200 сомов в день и 10 сомов за каждую проданную карту.

Для всех заинтересованных просим обращаться по телефонам: 0550 553 444, WhatsApp: 0555 525 452.


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URL: https://www.vb.kg/433482
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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