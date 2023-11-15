Президент Садыр Жапаров совершит официальный визит в Японию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 17-20 ноября совершит официальный визит в Японию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита будут проведены встречи и переговоры с его Величеством Императором Нарухито, премьер-министром Японии Фумио Кисида, спикером Парламента Фукусиро Нукага, депутатами Парламента, а также с руководством таких структур, как ROTOBO – Ассоциация японского бизнеса, JATA –Японская ассоциация туроператоров, JBIC – Японский Эксимбанк, JETRO – Японская ассоциация по развитию внешней торговли, JICA – Японское агентство по международному сотрудничеству и другие.

В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы по развитию и расширению двустороннего кыргызско-японского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и консульско-визовое направления.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - отметил Муратбек Азымбакиев.