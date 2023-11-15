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Состоялась церемония принесения присяги отдельными членами кабмина КР

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 ноября, принял участие в церемонии принесения присяги отдельными членами кабинета министров на заседании Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в присутствии президента присягу принесли:

- министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев;

- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;

- министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;

- министр цифрового развития Нурия Кутнаева.

Далее Садыр Жапаров выступил с речью, в которой поздравил депутатов с приближающимся 85-летием Жогорку Кенеша, подчеркнув большую роль парламента в жизни Кыргызстана как ветви государственной власти.


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URL: https://www.vb.kg/433491
Теги:
президент, присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кабмин
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