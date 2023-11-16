В Бишкеке определили победителей осенней олимпиады (список )

В Бишкеке состоялась осенняя спартакиада среди жителей Первомайского, Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках спартакиады на спортивных площадках прошли соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната и шахматам.

Таким образом, призёрами осенней спартакиады стали:

- по волейболу:

1 место – Свердловский район;

2 место – Ленинский район;

3 место – Первомайский район;

4 место – Октябрьский район.

- по мини-футболу:

1 место – Октябрьский район;

2 место – Первомайский район;

3 место – Ленинский район;

4 место – Свердловский район.

- по шахматам:

1 место – Свердловский район;

2 место – Ленинский район;

3 место – Октябрьский район;

4 место – Первомайский район.

- по настольному теннису:

1 место – Первомайский район;

2 место – Ленинский район;

3 место – Октябрьский район;

4 место – Свердловский район.

- по перетягиванию каната:

1 место – Первомайский район;

2 место – Октябрьский район;

3 место – Свердловский район;

4 место – Ленинский район.

Все жители, принявшие участие были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Организатором соревнований выступил департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.