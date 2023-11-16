В Бишкеке определили победителей осенней олимпиады (список )

В Бишкеке состоялась осенняя спартакиада среди жителей Первомайского, Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в рамках спартакиады на спортивных площадках прошли соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната и шахматам.
Таким образом, призёрами осенней спартакиады стали:
- по волейболу:
1 место – Свердловский район;
2 место – Ленинский район;
3 место – Первомайский район;
4 место – Октябрьский район.
- по мини-футболу:
1 место – Октябрьский район;
2 место – Первомайский район;
3 место – Ленинский район;
4 место – Свердловский район.
- по шахматам:
1 место – Свердловский район;
2 место – Ленинский район;
3 место – Октябрьский район;
4 место – Первомайский район.
- по настольному теннису:
1 место – Первомайский район;
2 место – Ленинский район;
3 место – Октябрьский район;
4 место – Свердловский район.
- по перетягиванию каната:
1 место – Первомайский район;
2 место – Октябрьский район;
3 место – Свердловский район;
4 место – Ленинский район.
Все жители, принявшие участие были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.
Организатором соревнований выступил департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.