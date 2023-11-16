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Рекордное количество туроператоров представляют КР на выставке в РУз

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27 туроператоров представляют Кыргызскую Республику в Узбекистане на крупнейшей туристической выставке нашего региона "Туризм на Шелковом пути – 2023". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, такой наплыв турбизнеса - своего рода рекорд, и объясняет его взаимный интерес кыргызских и узбекских туристов. Узбекистан стабильно лидирует по числу туристов, посетивших нашу страну.

Кыргызская Республика представлена очень ярко, у национального павильона нашей страны толпятся посетители и журналисты, здесь предлагают вкусное угощение и звучит комуз. Открыли стенд, организованный Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, его президент Абылкасым Шерниязов, председатель национального комитета по туризму Узбекистана Умид Шадиев и посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев.

На выставку в Узбекистан приехали 16 компаний из Ошской области – юрточные лагеря, отели, турфирмы. Все они отмечают большой интерес к путешествиям по югу Кыргызстана. "В этом году очень много туристов из восточной Европы – Чехии, Польши, традиционно приезжают из Германии, Франции, Великобритании. Много туристов из России. Интересуются больше всего горным треккингом, пешими и конными турами", - рассказал исполнительный директор Дестинации Ош Азамат Сатинаев.

Тысячи туристов из дальнего зарубежья приезжают еще и для того, чтобы проехать по пути следования древних караванов, увидеть места, описанные в исторических хрониках, насладиться радушием и гостеприимством местных жителей. Путешествия по Великому Шелковому пути – туристический тренд, которые многие годы не теряет своей актуальности. А туристы из Узбекистана любят сакральный туризм, они посещают святые места, приезжая в Кыргызстан на несколько дней. Все эти туры предлагают и участники выставки "Туризм на Шелковом пути – 2023", которая продлится три дня, до 17-го ноября.


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URL: https://www.vb.kg/433495
Теги:
выставка, туризм, Узбекистан, Кыргызстан
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