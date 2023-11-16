Окошки в ЦОНах Бишкека и Оша остаются открытыми для пенсионных услуг

В городов Бишкек и Ош окошки Социального фонда КР в местных центрах обслуживания населения (ЦОН) успешно работают и предоставляют широкий спектр услуг по пенсионному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ЦОНы города Бишкек:
ЦОН-1: 12 мкр., ул. Нуркамал Жетикашакаевой 29;
ЦОН-2: ул. Чолпон-Атинская 2;
ЦОН-3: бул. Молодой Гвардии 4;
ЦОН-4: пр. Жибек-Жолу 381.
ЦОН города Ош:
ЦОН Ош: ул. Касымбекова 8 г/1.
Доступные услуги:
Назначение пенсии;
Перерасчет пенсий;
Получение справки о размере пенсии;
Получение выписки с личного страхового счета (ЛСС);
Продление выплаты пенсии;
Получение ритуального средства на погребение;
Смена канала выплаты пенсий;
Заявление за получение накопительной части пенсии.
А также предусмотрена выдача пенсионного удостоверения.
График работы:
С 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Номер сall-центра- 1202.