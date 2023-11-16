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Окошки в ЦОНах Бишкека и Оша остаются открытыми для пенсионных услуг

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- Назгуль Абдыразакова
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В городов Бишкек и Ош окошки Социального фонда КР в местных центрах обслуживания населения (ЦОН) успешно работают и предоставляют широкий спектр услуг по пенсионному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЦОНы города Бишкек:

ЦОН-1: 12 мкр., ул. Нуркамал Жетикашакаевой 29;

ЦОН-2: ул. Чолпон-Атинская 2;

ЦОН-3: бул. Молодой Гвардии 4;

ЦОН-4: пр. Жибек-Жолу 381.

ЦОН города Ош:

ЦОН Ош: ул. Касымбекова 8 г/1.

Доступные услуги:

Назначение пенсии;

Перерасчет пенсий;

Получение справки о размере пенсии;

Получение выписки с личного страхового счета (ЛСС);

Продление выплаты пенсии;

Получение ритуального средства на погребение;

Смена канала выплаты пенсий;

Заявление за получение накопительной части пенсии.

А также предусмотрена выдача пенсионного удостоверения.

График работы:

С 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Номер сall-центра- 1202.


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URL: https://www.vb.kg/433497
Теги:
Социальный фонд, ЦОН, Кыргызстан
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