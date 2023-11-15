"Камчыбеку Ташиеву необходимо усилить личную охрану и быть начеку"

Сегодня именно Камчыбек Ташиев укрепляет вертикаль президентской власти Садыра Жапарова. Такое мнение редакции vb.kg высказал политический эксперт Медербек Корганбаев, по словам которого, глава ГКНБ взвалил на себя основные направления национальной безопасности: борьба с коррупцией, борьба с криминалом, перевооружение и усиление пограничной службы, ГКНБ и силовых структур республики.

"Именно благодаря личному вкладу Ташиева в Кыргызстане устанавливается жесткая президентская власть. Нейтрализация вора в законе Камчы Кольбаева, предостережение в адрес главного коррупционера Райымбека Матраимова свидетельствует о наличии политической воли Камчыбека Ташиева устранять любую силу, которая пытается влиять на те или процессы внутри страны.

Стремление Ташиева установить диктатуру законности возможно привело к увеличению его политических противников и заклятых врагов среди ОПГ и казнокрадов. Ташиев в настоящее время как кость в горле для членов ОПГ, коррумпированных кланов и для таджикских спецслужб, в том числе. Не исключено, что Ташиев уже находится под прицелом и есть группировки, желающие организовать на него покушение.

Никто еще не отменял тандем ОПГ и коррупционеров, которые возможно преследуют цель причинить вред Ташиеву. Как бы не критиковали Камчыбека Ташиева, в сложившейся обстановке для президента Садыра Жапарова именно он является самым доверенным лицом и соратником. Ташиев на себя берет самые тяжелые задачи и решает их, зачастую рискуя своей жизнью.

Возможно именно Ташиев сведет на нет влияние клана Матраимовых и ОПГ и исключит какую-либо возможность для деструктивных сил дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

При этом следует отметить, что Ташиеву необходимо усилить личную охрану и быть начеку. Ему противостоят могущественные враги, способные на все", - сказал Медербек Корганбаев.