В Аламудунском районе служебная собака Ора нашла пропавшую девочку

Инспектор-кинолог Эрмек Джумамудунов вместе со служебной собачкой по кличке "Ора" отыскала пропавшую 7-летнию девочку в Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 26 октября примерно 23-00 часов в милицию поступил вызов о пропаже 7- летней девочки в с. Маевка Аламудунского района.

Сотрудники ОВД Аламудунского района были подняты по тревоге, на поиски ребенка направилась следственно-оперативная группа.

По сообщению о происшествии выехал инспектор-кинолог кинологического центра СБНОН МВД КР Эрмек Джумамудунов со служебной собакой по кличке Ора, обученной на поиск людей по запаховому следу. Обследовав несколько кварталов, собака привела кинолога к кусту возле дороги, где было обнаружено пропавшая девочка: промокшая и замершая и немного испуганная. Ребенок был передан родственникам.