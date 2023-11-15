Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

В Аламудунском районе служебная собака Ора нашла пропавшую девочку

178  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспектор-кинолог Эрмек Джумамудунов вместе со служебной собачкой по кличке "Ора" отыскала пропавшую 7-летнию девочку в Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 26 октября примерно 23-00 часов в милицию поступил вызов о пропаже 7- летней девочки в с. Маевка Аламудунского района.

Сотрудники ОВД Аламудунского района были подняты по тревоге, на поиски ребенка направилась следственно-оперативная группа.

По сообщению о происшествии выехал инспектор-кинолог кинологического центра СБНОН МВД КР Эрмек Джумамудунов со служебной собакой по кличке Ора, обученной на поиск людей по запаховому следу. Обследовав несколько кварталов, собака привела кинолога к кусту возле дороги, где было обнаружено пропавшая девочка: промокшая и замершая и немного испуганная. Ребенок был передан родственникам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433504
Теги:
Аламудунский район, собаки, пропал ребенок, поиски, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  