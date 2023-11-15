Лже-милиционер требовал у бишкекчанина выкуп за его девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился гр .А.Б., где просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые вымогают у него денежные средства в размере 3000 долларов, якобы за выкуп его девушки. Один из вымогателей представлялся сотрудником милиции.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий были задержаны с поличным при получении денежных средств в размере 25,000 сомов у заявителя: М.С. 2004 г.р., уроженец Чуйской области (лже-милиционер) и гр. Т.М. 1992 г.р. жительница столицы.

Установлено, что девушка находилась в спящем состоянии и малознакомые так решили заработать, стали вымогать у парня деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.208 ч.2 п.2 (Вымогательство) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС. Расследование продолжается.