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В Бишкеке наркоторговец предоставлял свой дом для употребления наркотиков

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке наркоторговец предоставлял свой дом для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, в правоохранительные органы поступила информация в отношении неустановленного гражданина по имени "Е.", который организовал притон по употреблению наркотических средств на территории Октябрьского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий у предполагаемого подозреваемого лица (Ш.И.) было приобретено предположительно наркотическое средство, которое направлено на судебно-химическую экспертизу, согласно заключению которой установлено, что представленное на исследование вещество является синтетическим наркотическим средством, Альфа PVP.

В последующем, был проведен неотложный обыск по месту проживания гражданина Ш.И., где были обнаружены и изъяты термоусадки желтого цвета с веществом со специфического запахом в количестве 2 штук, а также различные приспособления, заранее наполненные выше обозначенным видом наркотического средства (Альфа PVP) и готовые к употреблению, в количестве 20-30 доз. Кроме того, в квартире находились лица, употребляющие наркотические средства, которые показали, что на протяжении длительного времени хозяин квартиры (Ш.И.) сбывает им наркотические средства и предоставляет своё жилище, для их употребления. Изъятые вещества были упакованы, опечатаны и направлены на судебно-химическое исследование. Подозреваемый был водворен в ИВС


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URL: https://www.vb.kg/433509
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек
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