36 спасателей продолжают поиски пропавшего жителя города Нарын

В городе Нарын продолжаются поиски пропавшего 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, спасатели с родственниками пропавшего и местными жителями продолжают поиски 53-летнего мужчины С.В.

На данный момент спасатели обследуют улицы города, а также вдоль берега реки Нарын, протекающей через город. В настоящее время их действия пока не дали результатов.

Напомним, по словам родственников, пропавший 53 – летний С.В. житель города Нарын, 11 ноября примерно в 15:00 вышел из дома и не вернулся.

В настоящее время ведутся поиски.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.