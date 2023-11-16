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36 спасателей продолжают поиски пропавшего жителя города Нарын

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В городе Нарын продолжаются поиски пропавшего 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, спасатели с родственниками пропавшего и местными жителями продолжают поиски 53-летнего мужчины С.В.

На данный момент спасатели обследуют улицы города, а также вдоль берега реки Нарын, протекающей через город. В настоящее время их действия пока не дали результатов.

Напомним, по словам родственников, пропавший 53 – летний С.В. житель города Нарын, 11 ноября примерно в 15:00 вышел из дома и не вернулся.

В настоящее время ведутся поиски.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/433511
Теги:
МЧС, Нарынская область, пропавшие без вести, поиски
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