В КР задержан наркоторговец с 10 кг мефедрона стоимостью почти 60 млн сомов

На автотрассе вблизи села Учкун Чуйской области, был задержан иностранный гражданин "Ж.А.Г.", 09.09.1981 г.р., у которого обнаружены наркотические средства синтетического происхождения "мефедрон" общим весом 9 кг 980 гр. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 6000 сомов, что в целом стоимость обнаруженного груза достигает 59 880 000 сомов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 "Незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере".

Вышеуказанный задержанный водворен в СИЗО ГКНБ на время проведения следственных мероприятий.

На сегодняшний день в связи с динамичностью появления новых видов наркотиков синтетического происхождения, а также методов связи (интернет мессенджеры, социальные сети) обеспечивающие анонимность в организации распространения и сбыта широко привлекаются молодежь, за определенное денежное вознаграждение. В связи, с чем ГКНБ призывает родителей быть бдительным в отношении своих детей, взять на контроль их времяпровождение и окружение, а также на постоянной основе проводить разъяснительные беседы.

Напоминаем, что согласно УК КР, за подобного рода преступления к уголовной ответственности привлекаются лица с возрастом начиная с 14 лет на срок от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в данном направлении.