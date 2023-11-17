Роль Компартии Китая на международной арене в будущем будет только расти. Такое мнение сложилось у журналистов ведущих СМИ Евразии после встречи с заместителем директора Бюро по координации внешней деятельности международного отдела ЦК КПК, госпожой Ли Шицзя. Поскольку, судя по услышанному на встрече, партия остается верна своим принципам – последовательности, преемственности и поискам собственного пути развития. И предлагает миру эффективный и перспективный путь для общения - через развитие экономики добиваться прогресса других государств, в отличие от выбранного Западом, действующего санкциями, силой и оружием.

Свидетельство тому – десятилетнее успешное продвижение инициативы "Один пояс – один путь". Хотя можно с полной уверенностью сказать, что и на протяжении последних более 40 лет политики реформ и открытости, которую предложили и проводят коммунисты, Китай подтверждает, что его открытость перед зарубежными партнерами останется неизменной, что ни в коем случае он не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития.

Госпожа Ли рассказала на встрече о том, какие проблемы решает Китай под руководством партии внутри страны сейчас, какие отношения складываются у страны на международной арене после важного не только для его развития, но и для всего мира XX съезда КПК. Как она отметила, он проходил в сложной международной обстановке, в условиях серьезных мировых кризисов, которые, естественно, приумножают нестабильность и неопределенность. Поэтому к съезду китайских коммунистов еще до его начала было привлечено самое пристальное внимание. Мир ждал ответы на животрепещущие вопросы, как Китай оценивает современную мировую ситуацию и опасные конфликты, какие ответные меры он предлагает, как собирается решать внутренние проблемы страны, развивать экономику, новые технологии, совершенствовать инфраструктуру. А, учитывая, что многие страны сегодня берут пример с Китая, изучают его опыт и частично пытаются его повторить, эти вопросы имеют ключевое значение.

Но примечательно и то, что и накануне 19 съезда Компартии Китая мир также только и говорил о предстоящем событии. Никогда съезды различных партий в разных странах не бывают в фокусе внимания такого просто огромного количества политиков, экономистов, прессы – всего мира, как съезды китайских коммунистов. Кстати, на 19 съезде был поставлен исторический рекорд: 1818 зарубежных корреспондентов, в том числе и нашего издания "Вечерний Бишкек", освещали это событие. Помнится, три часа без перерыва выступал Си Цзиньпин, и мир, без преувеличения, затаив дыхание, слушал. Уже один этот факт свидетельствует о том, что съезды Компартии Китая имеют мировое значение и в полной мере показывают их значимость в современной международной системе.

- История и практика показали, что если бы не было партии, то не было бы и сегодняшнего Китая. Под руководством партии мы решили историческую задачу полного построения общества средней зажиточности. Нам удалось сохранить политическую стабильность и экономическое развитие, социальную гармонию и национальную солидарность. И для продвижения дальнейшего развития нам нужна сильная партия, которая может объединить народ одной целью, - очень верно подметила госпожа Ли в беседе с журналистами, добавив, что сегодня Китай, как никогда, демонстрирует уверенность в себе и своем будущем.

- С момента проведения XX съезда нам удалось преодолеть несколько вызовов благодаря твердому руководству КПК, ядром которого является председатель Си Цзиньпин. Мы продолжаем укреплять партийное руководство, провели реформы в рядах партийных и государственных органов, создав несколько новых комитетов и департаментов, чтобы можно было укреплять стратегическое планирование, координировать и распределять ресурсы, - отметила госпожа Ли. – И мы готовы обмениваться опытом управления с вашими государствами для развития.

По ее словам, в Китае проживает 1,4 миллиарда человек, так что любая даже маленькая проблема в сфере продовольствия, занятости населения, образования и медицины может стать огромной проблемой при умножении ее на 1,4 миллиарда. И любой экономический рост становится незначительным при делении его итогов на это же количество людей.

- Поэтому для продвижения успехов нам необходима очень сильная партия, чтобы объединить усилия всего народа одной целью и обеспечить ее достижение, - добавила она.

И, как отметили участники прошедшего Третьего форума международного сотрудничества в рамках "Одного пояса – одного пути", это китайским коммунистам удается. Как тут не вспомнить громкий и многообещающий лозунг "Народ и партия – едины". Что касается Китая, то в этом нет и тени сомнений, что это именно так. С кем бы мы ни встречались – с представителями партийных органов, руководителями компаний, с фермерами, студентами, с людьми разных профессий и социального положения – все они разделяют этот позитивный настрой, и чувствовалось, что они гордятся своей страной и готовы работать сутками ради осуществления общей мечты, которая известна как китайская. Смысл ее – в процветании и благополучии страны, возрождении нации.

Для ее осуществления на последнем съезде партии поставлены грандиозные цели.

-Мы стимулируем высококачественное развитие экономики. Это первостепенная задача строительства модернизированного социалистического общества. В последнее десятилетие среднегодовой рост ВВП Китая составляет более 6 процентов. Значительно увеличилась экономическая мощь страны. Мы также раз и навсегда решили проблему абсолютной бедности и полностью построили среднезажиточное общество. Но Китай при этом остается развивающейся страной, и острой для него еще остается проблема несбалансированного развития. Например, у нас большой разрыв в развитии между городами и поселками, между доходами их населения , - сказала госпожа Ли. - Поэтому мы продолжаем рассматривать экономическое развитие как первостепенную задачу государства, делая акцент на том, что это развитие должно быть инновационным и общедоступным. По прогнозам китайская экономика имеет хорошие перспективы и может дать новый импульс и для развития экономик евразийского континента и региона.

И можно сказать, что год, прошедший после последнего высшего партийного форума, стал демонстрацией устойчивости курса и сохранения нынешней структуры власти, главным конструктором которой является Си Цзиньпин.

Как рассказала заместитель директора Бюро по координации внешней деятельности международного отдела ЦК КПК Ли Шицзя, китайские коммунисты поддерживают очень тесные связи с ведущими политическими партиями всех стран евразийского континента, вне зависимости от их политических пристрастий. Что вполне вписывается в политику мира и добрососедства, издавна исповедуемую Пекином. Сам Китай остается верным марксизму – только современному, учитывающему всю сегодняшнюю специфику государства.

- Для Китая марксизм – это передовая и постоянно развивающаяся идеология, и мы пытаемся адаптировать его к современным условиям, - сказала Ли Шицзя. – Хочу сказать, что его применение в современных условиях позволило нам получить впечатляющие результаты. Опыт Китая доказывает, что это течение можно успешно сочетать с меняющимися условиями, и мы готовы делиться этим опытом не только с коммунистическими партиями и рабочими организациями, но и со всеми желающими во всем мире, чтобы помочь добиться всем наилучших результатов.

В июне наш отдел организовал первое заседание-диалог между партиями Китая и Центральной Азии, главной темой которого стало стимулирование и формирование более тесного сообщества единой судьбы человечества. Мы также на встречах широко обмениваемся с иностранными партиями опытом управления государством во имя развития каждой страны.

Исхак Масалиев, лидер Партии коммунистов Кыргызстана, которая поддерживает тесные отношения с коммунистами Китая, высоко оценивает достижения коллег. "Мы восхищаемся их успехами, и эти достижения я вижу воочию. В течение последних нескольких лет я посещаю эту страну раз в год и, как очевидец, могу отметить позитивные изменения, которые происходят в жизни Китая, начиная с экономики до культуры", - сказал он после одной из таких поездок.

Лидер кыргызских коммунистов подчеркнул, что сегодня Китай определяет мировую политику и от его поведения зависит вся мировая экономика. Коммунисты Китая смогли творчески развить теорию марксизма и разработать свою собственную - социализм с китайской спецификой новой эпохи. Эти глобальные теоретические подвижки позволили Компартии сохранить главенствующую роль в обществе и при этом развивать экономику с учетом рыночных отношений. Это, по его мнению, очень успешное сочетание.

В конце встречи госпожа Ли ответила на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Вечерний Бишкек" о том, какие меры предпринимает Компартия против сфабрикованных сообщений антикитайски настроенных сил на Западе о якобы "геноциде", "преступлениях против человечности" в Синьцзяне, госпожа Ли сказала: "В Китае есть такое выражение: Синьцзян – прекрасный край".

- В Синьцзян-Уйгурском автономном районе проживают люди 56 национальностей. Президент Си Цзиньпин отметил, что все они - это народ Китая, что наше единство является "спасательным кругом", и все мы должны "держаться вместе, как зернышки граната". Партия претворяет политику социального равенства для всех. Люди и сами прилагают активные усилия для развития своего края, укрепления социальной стабильности.

Но некоторые страны преследуют свои цели и периодически выдают фейковые новости, чтобы дискредитировать нашу национальную политику. И мы, конечно, предпринимаем меры, чтобы опровергнуть ложную информацию. Во-первых, часто организуем поездки иностранных делегаций в Синьцзян, чтобы они могли увидеть настоящую жизнь в Синьцзяне, что там нет "лагерей перевоспитания", выдуманных западными СМИ. На самом деле Синьцзян на законных основаниях запустил программу профессионально-технического образования и подготовки. И мы не раз предоставляли возможность представителям разных стран – дипломатам, журналистам, лидерам партий и другим встретиться с любым человеком непосредственно в центрах профтехобразования. И люди, наоборот, благодарили руководство страны за то, что благодаря таким центрам они освоили профессию, получили хорошие навыки и знания, повысили свой уровень образования. Что дает им возможность получить хорошую работу и в конечном итоге сказывается на уровне их жизни. Мы часто приглашаем на форумы, конференции и тематические брифинги представителей политических партий разных стран и СМИ, чтобы рассказать о национальной политике Компартии Китая, показать ее в реальной жизни. И все участники таких встреч отмечают, что китайское правительство добилось огромных успехов в выборе верного пути и защите прав человека.

Мы также стимулируем торгово-экономическое сотрудничество между Синьцзяном и другими странами и регионами. Наш отдел служит мостом для развития такого сотрудничества. В прошлом году мы организовали поездки бизнес-кругов, чтобы они познакомились с нашими возможностями для сотрудничества, - рассказала госпожа Ли.

- Мы решительно выступаем против любого вмешательства во внутренние дела страны под предлогом вопросов Синьцзяна и будем защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны, - добавила она.