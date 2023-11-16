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Новый Шелковый путь: КР, РУз и РФ прокладывают путь через Каспийское море

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились создать транспортный коридор через Каспийское море в обход Казахстана. Соглашение о развитии коридора было подписано по итогам транспортного форума стран-членов ШОС, прошедшего 1 ноября в Ташкенте.

Страны заключили меморандум о формировании и развитии международного мультимодального транспортного коридора Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан. Документ подписали главы министерств транспорта. Ожидается, что новый маршрут позволит Кыргызстану через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море выйти в Европу и Россию.

Альтернативу привычным для грузоперевозчиков направлениям искали неспроста. Этому способствовали систематические нарушения правил свободного передвижения грузов внутри Евразийского экономического союза со стороны Казахстана. В последние несколько лет эта проблема достигла абсурдных размеров: на границе РК и КР с кыргызской стороны регулярно образовывались многокилометровые очереди большегрузов. В 2022 году это стало поводом для критики не только со стороны Кыргызстана, тему подняли на площадке Евразийской экономической комиссии.

Бесконечные переговоры и попытки договориться с казахской стороной не дали результата. У РК на все один ответ - никаких проблем на границе нет, никаких дополнительных ограничений не вводилось.

"Для Кыргызстана, как известно, дорога жизненно важна в экспорте товарной продукции. Здесь основным стратегическим экономическим партнерам является Казахстан. То есть наши товары идут через Казахстан в Россию. Но последние, скажем, пять-шесть лет наши грузоперевозчики испытывают достаточно серьезные системные проблемы с провозом грузов и очередями на КПП на кыргызско-казахской границе. Это уже стало привычным и обыденным явлением. Соответственно, такая ситуация негативно влияет не только на расширение возможностей товарооборота между Кыргызстаном и Россией, но и снижает желание наших производителей наращивать увеличение выпуска товарной продукции, поскольку мало произвести, надо еще ее реализовать. Хотя в прошлом году товарооборот вырос на 30% с 2021 годом и превысил где-то $3,5 млрд", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Таким образом, по мнению Шестакова, у Кыргызстана нет потенциала для наращивания товарооборота. Для этого нужны новые транспортные магистрали. Вместе с тем, наше стремление увеличить экспорт раз совпадает с российскими интересами. Поскольку Москва оказалась под беспрецедентными санкциями и фактически прежние маршруты в дальнее зарубежье у России блокированы.

Ответом на эту ситуацию стала разработка нового маршрута, что даст возможность Кыргызстану обходить проблемный участок. Включиться в работу по созданию судоходной линии в Каспийском море между Астраханью и туркменским портом Туркменбаши готовы Астраханские судоходные компании.

Ожидается, что новая судоходная линия станет частью мультимодального коридора, который совместно разрабатывают Кыргызстан, Узбекистан и Россия. Таким образом грузы из Кыргызстана по маршруту сначала будут поставляться в Узбекистан и Туркменистан, а оттуда - по Каспийскому морю из порта Туркменбаши в российский порт Астрахань.

"Каспийский маршрут позволит поставлять товары наших товаропроизводителей через Узбекистан, Туркменистан, по Каспийскому морю. Далее товары будут попадать в морские порты Астрахани и Махачкалы, ну и расходиться по российским регионам. Это новая альтернатива, той ситуации, тем маршрутам, которые у нас были до этого. Мы уже не будем так зависеть от казахстанского транзита. Другое дело, что здесь тоже возникает немало вопросов, поскольку, как отмечают сами чиновники, пока есть нерешенный вопрос с наличием морских грузоперевозчиков. Его предстоит в первую очередь решать России", - отмечает эксперт.

Новый маршрут в обход Казахстана решает две главные задачи: миновать возникающие на казахстанской границе препятствия для товаров, идущих на рынки России и перевести часть грузопотока в порт Астрахани и Махачкалы. Кыргызстан готов ежедневно отправлять по маршруту 40 грузовиков с товарами с перспективой выхода на 150–200 машин. Использование выгодного расположения в регионе на перекрестке торговых путей позволит нашей республике увеличить торговлю с Россией и другими странами региона.

В 2022 году на фоне введения Западом беспрецедентных санкций в отношении России торговля между нашими странами пережила небывалый подъем, превысив $3 млрд. Причем рост показал экспорт товаров из КР - 2,5 раза до $1 млрд. За девять месяцев этого года товарооборот оценивается в $1 млрд 979 млн, из которых импорт $1,4 млрд, а экспорт $553,7 млн. Важно, что наш экспорт превысил показатель аналогичного периода 2022 года на 1,1%. С учетом, что прошлый год был весьма успешным для республики это очень хороший показатель поскольку наращивание торговли с РФ ведет к росту благосостояния простых кыргызстанцев и увеличивает доходы страны.

Сотрудничество с Россией открывает перед Кыргызстаном широкие возможности для полноценного включения в торговлю со странами Азии, используя различные транспортно-логистические коридоры. Это дает новый импульс не только двусторонним отношениям, но и интеграционным процессам на пространстве ЕАЭС, поскольку снимает все искусственные барьеры для грузоперевозок и торговли.

"С участием России будут открываться новые альтернативные маршруты для того, чтобы Запад потерял монополию на перевозки, как это было раньше. Для Кыргызстана это создает новые условия для наращивания экспорта. В том числе с можно взаимодействовать с той же Венгрией, которая не придерживается антироссийских санкций. Мы видим, что меняется подход и у Словакии к санкциям против Москвы. Поэтому, безусловно, это очень перспективные направления", - заключил Игорь Шестаков.

Новый торговый маршрут "Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан" выгоден для нас в качестве альтернативы сообщению через Казахстан. В дальнейшем он может быть продлен по уже строящейся железной дороге из Узбекистана через Кыргызстан в Китай, и в будущем стать главным конкурентом маршрута по казахстанским железным дорогам.

В том числе благодаря транзитному экспорту Кыргызстан в 2022 году уже добился роста ВВП в 7%, опередив по этому показателю другие страны Союза. Однако для обеспечения бесперебойной работы транспортных коридоров Кыргызстану необходимо строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. И здесь помощником КР в реализации амбициозных планов может выступить Россия, которая обладает всеми ресурсами и опытом, а также является дружественной страной для Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/433520
Теги:
Казахстан, Россия, транспорт, Узбекистан, Кыргызстан
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