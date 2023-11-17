В Бишкеке пройдет чемпионат города по бадминтону

19 ноября в Бишкеке пройдет чемпионат города Бишкек по бадминтону среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, чемпионат проводится департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек совместно с Федерацией бадминтона и сквоша Кыргызстана.

Соревнования будут проводиться в пяти категориях: мужская одиночка, женская одиночка, мужская пара, женская пара и пара микс.

Мэрия приглашает всех любителей и профессионалов бадминтона принять участие в чемпионате.

Начало спортивного мероприятия в 09:00 часов.

Вход свободный.