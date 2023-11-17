В Узбекистане оштрафовали свадебный кортеж с вертолетом (видео)

В Узбекистане в соцсетях распространилось вирусное видео, в котором жених в сопровождении кортежа из пяти автомобилей "Каптива" прилетел к своей невесте на вертолете. Это вызвало массу положительных комментариев в соцсетях, пользователи отмечали, что мужчина проявил немалую смекалку, чтобы сделать день свадьбы незабываемым. Накануне стало известно, что жених и невеста теперь точно не забудут этот день – правоохранители оштрафовали участников кортежа, сообщает Podrobno.uz.

Данный инцидент произошел в Аккурганском районе Ташкентской области. В отношении водителей транспортных средств, участвовавших в свадебном кортеже, были составлены административные протоколы, сообщили в ГУВД столичной области.

Статья 129 Кодекса об административной ответственности Узбекистана гласит: участие водителей транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающем угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию, влечет наложение штрафа в размере трех БРВ – 990 тысяч сумов.