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В Узбекистане оштрафовали свадебный кортеж с вертолетом (видео)

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В Узбекистане в соцсетях распространилось вирусное видео, в котором жених в сопровождении кортежа из пяти автомобилей "Каптива" прилетел к своей невесте на вертолете. Это вызвало массу положительных комментариев в соцсетях, пользователи отмечали, что мужчина проявил немалую смекалку, чтобы сделать день свадьбы незабываемым. Накануне стало известно, что жених и невеста теперь точно не забудут этот день – правоохранители оштрафовали участников кортежа, сообщает Podrobno.uz.

Данный инцидент произошел в Аккурганском районе Ташкентской области. В отношении водителей транспортных средств, участвовавших в свадебном кортеже, были составлены административные протоколы, сообщили в ГУВД столичной области.

Статья 129 Кодекса об административной ответственности Узбекистана гласит: участие водителей транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающем угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию, влечет наложение штрафа в размере трех БРВ – 990 тысяч сумов.


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URL: https://www.vb.kg/433529
Теги:
нарушения, Узбекистан, свадьба
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