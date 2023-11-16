В Джалал-Абаде успешно завершилась программа "Комплексное развитие регионов

В Джалал-Абаде (Кыргызстан) 14 ноября состоялась церемония закрытия программы "Комплексное развитие регионов" (IRDP). Эта пятилетняя программа (2018-2023 гг.) стоимостью 11.5 млн. евро была реализована Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству) при со-финансировании Европейского Союза и Правительства Германии. Программа направлена на снижение уровня бедности в Джалал-Абадской области за счет расширения возможностей получения дохода местного населения в сельском хозяйстве и туризме и повышения потенциала органов местного самоуправления. Об этом сообщают организаторы.

"Итоговое мероприятие открыла Посол Европейского Союза в Кыргызстане, Мэрилин Йосефсон: "Программа "Комплексное развитие регионов полностью соответствует обязательствам Европейского Союза по поддержке устойчивого развития, экономического роста и развития сельских сообществ.Для меня большая честь, что ЕС выделил 9.8 млн. евро на реализацию этого проекта и позволил бизнес-кооперативам, туристическим операторам, неправительственным организациям и местным сообществам по всей области развивать свою инфраструктуру, повышать потенциал и внедрить "зеленые" и инклюзивные подходы в свою работу".

За последние пять лет IRDP предоставила 23 гранта (4.6 млн. евро) на развитие цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве и туризме, содействие диалогу между государственным и частным секторами и оказала помощь в развитии бизнеса среди женщин и молодежи через местные НПО.

В сельском хозяйстве, программа оказала поддержку в развитии 8 цепочек добавленной стоимости по выращиванию пшеницы, кукурузы, лука, биохлопка, по производству и перерабоке шерсти, меда, овощей и фруктов женскими кооперативами. Функционируют 11 новых кооперативов, создано 13 револьверных фондов; проведено обучение более 2500 сельских производителей, создано около 300 сезонных рабочих мест и от 15.000 до 40.000 краткосрочных полевых работ. что способствовало увеличению доходов в сельском хозяйстве с 2 500 евро до 8 000 евро на человека. В рамках цепочек добавленной стоимости фермеры, занятые в проекте, в среднем зарабатывают на 70% больше с гектара по сравнению с фермерами, не занятыми в проекте.

Посол Германии в Кыргызстане, Д-р Габриэла Геллил отметила совместную работу команды и партнеров проекта над поиском решений различных вопросов, среди которых были проблемы с ирригацией, создание кооперативов и револьверных фондов. "Я убеждена, что специалисты и эксперты Германии не только смогли поделиться своими знаниями и навыками, но и многому научились у вас, наших партнеров", - сказала она.

В сфере туризма программа помогла создать сеть местных поставщиков туристических услуг и Организацию по управлению туристическими маршрутами. Эта организация объединяет 67 туроператоров, разрабатывает новые продукты и услуги, а также проводит маркетинговые мероприятия для привлечения большего количества туристов в регион. Благодаря программе около 3000 человек (из них более 2500 женщин и молодежи) приняли участие в более чем 150 различных тренингах по эффективному управлению, цифровому маркетингу, проведению туристических экскурсий и практике "зеленого" туризма. Как в сельском хозяйстве, так и в туризме программа способствовала увеличению доходов домохозяйств в целевом регионе более чем на 20%.

Программа также внесла существенный вклад в совершенствование инклюзивного планирования местного экономического развития. Рабочие группы, созданные в 44 айыльных аймаках, разработали планы экономического развития с привлечением молодежи, женщин, представителей этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями. В результате были реализованы 43 приоритетные экономические меры, такие как восстановление ирригационных систем и обеспечение доступа к чистой питьевой воде, улучшение системы утилизации мусорных отходов и улучшение ветеринарных услуг, а также поддержка женских и молодежных стартапов и ремонт санитарно-технических систем в детском доме в Чаткале, где проживает более 500 школьников.

В своей заключительной речи Страновой директор GIZ в Кыргызстане Виктор Вецель поблагодарил всех участников за вклад в успешную реализацию программы и пожелал им не останавливаться на достигнутом, постоянно улучшать свои результаты и делиться своим опытом. "Я верю, что благодаря таким людям, как вы наш прекрасный Джалал-Абад будет процветающим и развитым регионом", - сказал он.

На заключительном мероприятии программы присутствовали партнеры и бенефициары проекта, а также представители местных властей и международных организаций. Они посетили выставку, демонстрирующую достижения IRDP, и обсудили удачный опыт и извлеченные уроки, а также дальнейшее сотрудничество в рамках установленных партнерских отношений.

Программа "Комплексное развитие регионов" реализована GIZ при со-финансировании Европейского Союза и Правительства Германии. Программа работала с октября 2018 года по ноябрь 2023 года. Она была направлена на улучшение возможностей получения дохода сельским населением, особенно женщинами, молодежью и уязвимыми группами на юге Кыргызстана с фокусом на Джалал-Абадскую область. Посредством наращивания потенциала, малых инвестиций, поддержки местных фермеров, поставщиков туристических услуг, гражданского общества и органов местного самоуправления программа способствовала инклюзивному местному экономическому развитию.

Для более подробной информации, обращайтесь к специалисту по коммуникациям программы "Комплексное развитие регионов" Чинаре Рыскулбековой, + 996 770 55 10 44, эл.почта: chinara.ryskulbekova@giz.de".