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Бишкекчанку, бросившую младенца в мусор, отпустили из-под стражи

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- Бактыгуль Акжолова
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Октябрьский районный суд Бишкека по ходатайству следователя Следственной службы УВД района изменил меру пресечения 21-летней девушке, бросившей младенца в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По ее данным, по состоянию здоровья ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время она находится в больнице.

Напомним, 8 ноября в милицию сообщили о новорожденном ребенке, которого бросили в мусорный бак. Пакистанские студенты, услышавшие плач, вытащили его, а затем вызвали милицию и врачей.

Позднее 21-летнюю гражданку задержали и водворили в СИЗО-1.


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URL: https://www.vb.kg/433531
Теги:
новорожденный, суд, Бишкек, брошеный ребенок
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