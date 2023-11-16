Бишкекчанку, бросившую младенца в мусор, отпустили из-под стражи

Октябрьский районный суд Бишкека по ходатайству следователя Следственной службы УВД района изменил меру пресечения 21-летней девушке, бросившей младенца в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По ее данным, по состоянию здоровья ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время она находится в больнице.

Напомним, 8 ноября в милицию сообщили о новорожденном ребенке, которого бросили в мусорный бак. Пакистанские студенты, услышавшие плач, вытащили его, а затем вызвали милицию и врачей.

Позднее 21-летнюю гражданку задержали и водворили в СИЗО-1.