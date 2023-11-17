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В жилом массиве "Ак-Орго" состоялось открытие станции скорой помощи

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В жилом массиве "Ак-Орго" Ленинского района состоялось открытие станции скорой помощи. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мероприятие прошло с участием заместителя главы Ленинского района, заместителя начальника УКС мэрии города Бишкек, а также руководителей благотворительного фонда Катара.

На сегодняшний день управлением капитального строительства выполнены работы по благоустройству территории для строительства парковки, автомойки, а также внутренних и наружных сетей.

В медицинском учреждении будут расположены амбулатория, фельдшерский пункт, кабинет руководителя, медицинские кабинеты, диспетчерский пункт, санитарное помещение для хранения уборочного инвентаря, склад для лекарств, а также ординаторская.

Напомним, строительство станции скорой помощи финансировалось совместно с благотворительным фондом Катара.


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URL: https://www.vb.kg/433534
Теги:
скорая помощь, Бишкек, Открытие, жилмассив
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