Минсельхоз КР напомнил о правилах любительского и спортивного рыболовства

Любительское и спортивное рыболовство и лов ценных лимитируемых видов рыб (речная форель и речной осман) в рыбохозяйственных водоемах, рыболовных угодьях и реках Кыргызской Республики осуществляются по платным рыболовным билетам и карточкам Департаментом рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, любительский и спортивный лов рыбы (чебак, чебачек, судак, сазан, карп, усач, щука, сом, маринка, толстолобик, амур, карась, окунь, красноперка, лещ, линь, плотва) на водных объектах, закрепленных за соответствующими рыболовными субъектами, общественными организациями и ассоциациями рыболовов, осуществляется по путевкам, выданным пользователями указанных водоемов.

Любительский и спортивный лов рыбы разрешается удочками всех систем и наименований (блесна, спиннинги, кружки, жерлицы и другие разрешенные снасти), а также ружьями для подводной охоты вне зоны отдыха граждан.

Разрешается одновременно применять не более трех снастей на одного рыболова или лодку, при этом общее количество крючков не должно превышать две штуки на одну рыболовную удочку или снасть. Вылов рыбы за одни сутки на одного рыболова-любителя составляет не более 5 килограммов рыбы (чебак, чебачек, судак, сазан, карп, усач, щука, сом, маринка, толстолобик, амур, карась, окунь, красноперка, лещ, линь, плотва).

Не является превышением нормы вылова рыбы, если вес одной пойманной рыбы превышает установленную суточную норму.

Разрешается установка на льду временных индивидуальных переносных ветрозащитных устройств. После окончания лова рыбы ветрозащитные устройства удаляются с мест проведения лова.

Запрещается любительское и спортивное рыболовство:

1) кольцовками, спутниками, на глубинную блесну, с применением взрывчатых и отравляющих веществ, электротока, колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов для подводной охоты), а также способом багрения, петлями, сетными орудиями лова всех видов, ловушками всех конструкций, мордушками, подпусками, переметами, способом запруд и перегородок;

2) перед устьями рек и каналов на расстоянии 100 метров в обе стороны от устья и вглубь водоема, а также вверх по реке или каналу на расстоянии 150 метров, перед плотинами, шлюзами и мостами на расстоянии 150 метров в обе стороны;

3) в подводящих магистральных каналах и отводах мелиоративных систем, а также в шлюзовых каналах и камерах;

4) в местах массовой концентрации рыб, путях миграции рыбы на нерест и на нерестилищах;

5) во вновь образованных водохранилищах и естественных водоемах, не освоенных рыболовством, до подготовки научного биологического обоснования на открытие любительского рыболовства в указанных водоемах;

6) с плавсредств, в темное время суток (с 22 до 5 часов утра);

7) с незарегистрированных плавсредств, а также с лодок, не имеющих на корпусе четкого бортового номера;

8) без рыболовных документов (билетов, путевок и рыболовных карточек), а также с просроченными и недействительными рыболовными документами;

9) на закрепленных за пользователями водоемах и рыболовных участках для организации товарного рыбоводства, ведения рыбного промысла или воспроизводства рыбных запасов.

Запрещается рыболовство в период нереста рыбы:

1) в озере Иссык-Куль:

- чебака - с 15 марта по 30 апреля;

- чебачка, линя, леща - с 1 мая по 1 июля;

- маринки, османа - с 15 апреля по 15 мая;

- сазана, карпа - с 15 мая по 15 июля;

2) на других рыбохозяйственных водоемах:

- щуки, красноперки, плотвы, чебака, карася, окуня, усача, леща, маринки, линя, судака, сазана, карпа, сома, толстолобика, амура - с 1 мая по 1 июня;

- османа речного - с 15 июня по 15 июля;

- амударьинской (речной) форели - с 15 октября по 15 декабря.