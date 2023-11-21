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Удобрения из шерсти и навоза на выставке "Green Expo 2023" удивили гостей

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке на выставке "Green Expo 2023" в ходе регионального "Форума зеленой экономики 2023: единые цели для устойчивого развития региона Центральной Азии" удобрения из шерсти и навоза вызвали большой интерес у посетителей выставки и форума.

Представитель организации "Жер Азык" из Нарынской области Аида Абдырахманова представила инновационный продукт для ухода за почвой:

"Гранулы, изготовленные из шерсти обладают уникальными преимуществами. Состав шерсти в гранулах более однородный, чем у традиционного навоза. Это обеспечивает более эффективное и равномерное питание растений. Шерсть разлагается медленее, обеспечивая долгосрочное питание. Причем,гранула способны удерживать влагу в почве на более длительное время. Удобрение вносится в почву один раз в году Оно помогает рыхлить почву, впитывает воду и эффективно снабжает растение необходимым для роста азотом (по его содержанию втрое превосходит птичий помет). В свою очередь рассыпанные гранулы естественным образом защищают саженцы и взрослые растения от слизней и прочих насекомых, не убивая их. В одном килограмме шерсти содержится 100 граммов азота, 50 граммов калия, 18 граммов серы, 760 граммов органического вещества", - рассказала предпринимательница.

Выставку посетила и посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил, которая приобрела сразу несколько упаковок непривычного экоудобрения.

Также она обратила внимание на раздел, который рассказывал об опыте строительства бассейнов суточного регулирования в Баткенской области. Так, предприниматель из Баткена Бекболот Мадымаров рассказал, что на его счету уже 30 бассейнов суточного регулирования (БСР), причем многие с установками капельного орошения.

В ходе беседы выяснилось, что брат посла Габриэлы Геллил работает в области строительства резервуаров для хранения воды, но там, по ее словам, не используется пленка или бетонирование. Вместе с Бекболотом Маыдмаровым они пролистали образцы уже выполненных работ и сошлись во мнении, что Кыргызстан и Германию объединяет аналогичная проблема - население до сих пор считает, что в наших странах много воды, а пришло время учиться считать каждую каплю, так как изменение климата диктует свои темпы изучения правил сбережения воды и и агрономии.


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URL: https://www.vb.kg/433544
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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