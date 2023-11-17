Сегодня в Дели открылся второй саммит "Голос Глобального Юга"

Второй саммит "Голос Глобального Юга" проходит в виртуальном формате.

Как сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане, Индия провела первый саммит "Голос Глобального Юга" (VOGSS) в середине января этого года также в виртуальном формате. Эта уникальная инициатива объединила 125 стран Глобального Юга, чтобы на общей платформе поделиться своими взглядами и приоритетами.

На протяжении всего своего председательства в "Большой двадцатке" Индия работала над тем, чтобы проблемы Глобального Юга получили должное внимание, а их приоритеты были должным образом учтены при поиске решений наиболее острых глобальных проблем.

Особое внимание второго саммита "Голос Глобального Юга" будет уделено обмену информацией со странами Глобального Юга об основных результатах, достигнутых на различных встречах G20 во время председательства Индии. Ожидается, что также будут обсуждаться проблемы, которые порождаются глобальными событиями. Кроме того, саммит послужит платформой для обсуждения путей сохранения динамики, порожденной нашими общими стремлениями к более инклюзивному, представительному и прогрессивному мировому порядку.

Второй саммит "Голос Глобального Юга" будет состоять из 10 сессий. Первое и заключительное заседание пройдет на уровне глав государств и правительств и будут проводиться премьер-министром Нарендрой Моди. Тема первого заседания лидеров - "Вместе для всеобщего развития, с всеобщим доверием", а заключительного заседания лидеров – "Глобальный Юг: вместе ради будущего".

Кроме того, состоятся 8 министерских сессий по разным темам. Министры иностранных дел обсудят тему "Индия и глобальный Юг: вместе ради лучшего будущего".

Министры образования акцентируют внимание на подготовке человеческих ресурсов к будущему. Министры финансов поднимут тему финансирования стратегии, ориентированной на развитие. Министры окружающей среды сделают акцент на решения для устойчивости к изменению климата и климатическое финансирование. Министры энергетики поговорят о доступном и инклюзивном энергетическом переходе для устойчивого развития. Министры здравоохранения обсудят проблему улучшения здоровья населения стран Глобального Юга. Министры коммерции и торговли затронут вопрос о развитии устойчивых цепочек поставок.