Минсельхоз КР о применении инновационных систем капельного орошения

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики информирует о работах, которые проводятся по применению систем дождевального и капельного орошения и внедрению новых инновационных технологий в систему орошения.

Сообщается, что в целях развития системы капельного и дождевального орошения министерством и государством ежегодно предоставляются льготные кредиты через проекты "Финансирование сельского хозяйства", "Финансирование агропромышленного комплекса", "Гослизинг", а также государственные лизинговые проекты ЕАБР начиная с 2011 года через ОАО "Айыл Банк". В указанные проекты включены механизмы кооперации с кластерными объединениями сроком от 7 до 10 лет с годовой процентной ставкой 6-9% и выдача в лизинг современной техники, технологического оборудования и оборудования для сельского хозяйства в льготных условиях.

По состоянию на 1 ноября 2023 года по республике установлено 458 новых систем капельного орошения, увеличена площадь земель на 8096,2 га.

Также на 1 ноября количество хозяйствующих субъектов, установивших и эксплуатирующих системы капельного орошения, по республике составило 1004, общая земельная площадь достигла 13223 га. По областям в Чуйской области 141 субъектов, Иссык-Кульской – 195, Нарынской-38, Таласской-11, Ошской – 131, Баткенской – 148, Джалал-Абадской-340.

Всего по областям системы капельного орошения установлены в Чуйской области на площади 9490 га, Иссык-Кульской – 1678 га, Нарынской-142 га, Таласской-25 га, Ошской – 452 га, Баткенской – 566 га, Джалал-Абадской-870 га.

Ежегодно системы капельного орошения устанавливаются в среднем на площади около 500-2000 га на каменистых, недостаточно орошаемых и холмистых участках. Основной целью данного подхода является обеспечение населения страны безопасным и качественным продовольствием путем организации и развития систем капельного и дождевального орошения в Кыргызской Республике, повышение уровня жизни сельского населения, обеспечение занятости, развитие социальной инфраструктуры села.