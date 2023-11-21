Михаил Петров: Последняя инструкция Нацбанка КР - по сути диверсия

Президент товарно-сырьевой биржи Евразийского экономического союза Михаил Петров на круглом столе "Какие финансово-расчетные инструменты гарантируют экономическую устойчивость КР и стран ЦА в современных условиях" заявил, что в настоящее время последнюю инструкцию Нацбанка иначе, чем диверсией или провокацией назвать нельзя.

По его словам, практически, каждый второй платеж теперь тормозится по самым различным причинам.

"Интерпретация причин - обширна. А по сути как должны работать предприниматели и производства? Блокируется развитие бизнеса страны. В свое время, участвуя в разработке законов по легкой промышленности, мы поменяли ситуацию и вырастили кластер швейников, который сейчас занял свою нишу во всех странах ЕАЭС и других дружественных странах. Соответственно создан поток, в котором финансы очень быстро вращаются. Легкая промышленность этим и отличается – ее и создать не так сложно, и не требует очень больших вложений, при этом в ней заняты много людей, а оборотные средства вращаются с большой скоростью. Большая часть нашей банковской системы в той или иной степени обслуживает эти потоки и неплохо на них зарабатывает, но при этом не финансирует эти потоки, то есть не создает увеличение необходимой капитализации. Вложения в оборудование и технику оценивается в лучшем случае в 10% любым коммерческим банком, чтобы в итоге не финансировать на развитие.

Хочу остановиться еще на одном факторе. Чтобы вырастить тяжелую промышленность, нужно порядка 10 лет, потому что от начала проекта до запуска производства, той же тяжелой металлообработки, например. А если там еще какая-то электроника используется, то нужно еще больше времени. Это очень сложный процесс, особенно учитывая, уровень разрушенности нашей экономики. Наши заводы, которые функционировали еще в советское время, разрушены, станки и другое оборудование устаревшее – 70-80-е годы. В этой связи вопрос мобилизационной экономики очень актуален. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда не сегодня – завтра может вспыхнуть "пожар". И предотвращением этого никто не озаботился в национальном масштабе. Все занимаются только тушением – возникла проблема, только тогда озаботились и начали выделять средства. Хотя всем известно, что гораздо проще принять превентивные меры, чем иметь дело с кризисом.

На сегодняшний день инструкцию Нацбанка, кроме как диверсией, я по-другому назвать не могу. Весь этот набор правил направлен на то, чтобы любую совершенно законную банковскую операцию загнать в угол и не выполнять. Это передано во все банки. И ситуация с переводами стала катастрофической. За последние недели нам вставил такую шпильку наш Нацбанк. Как к этому относиться я не знаю, но по факту - это диверсия. Экономики очень скоро вообще не будет, потому что большая часть переводов просто блокируется. Нет переводов – нет движения средств, соответственно, нет выполнения контрактов, нет производства и т.д. Сейчас они позволяют тонким ручейком перетекать финансам в тех компаниях, где уже налажена работа, но никакого развития с точки зрения данной инструкции, быть уже не может. Под эти критерии, так называемой, "антитеррористической деятельности" попадают все развивающиеся процессы – любой новый контракт приносишь в банк, тебе отказывают. И все твои усилия, договоренности, доверие блокируются банком – у вас раньше не было этих переводов, поэтому мы не можем их выполнить сейчас. Т.е. речь не то что о развитии не идет, они даже действующую систему просто блокируют", - отметил Михаил Петров.

Эксперт считает, что по большому внешнему воздействию на маленькую экономику Кыргызстана – мы в центре событий огромного региона, который достаточно хорошо экономически растет последние годы, соответственно, у нас тоже будет рост, если мы будем активно интегрироваться в региональные процессы, в том числе в финансовом плане.

"Если мы будем надежным и удобным партнером, как в плане торговли, так и в плане цепочек производства и создания добавленной стоимости. Сегодня сом уже практически вышел на регулярность, торги нашей национальной валютой осуществляются практически каждый день рабочий день биржи. То есть сом уже состоялся как валюта, мягкая валюта, но тем не менее она свободно ходит на московской межбанковской бирже. Любой объем практически можно в любой день выставить и поменять. Что касается доллара, то напечатанная масса долларов только за время пандемии является удвоением долларовой массы внешнего оборота. Они нам "подарили" всю свою инфляцию, все свои убытки, а мы их поддерживаем, покупая доллар в качестве резервной валюты. Они напечатали деньги, закинули их во внешний оборот, а мы всю эту инфляцию поглотили, и чем больше мы долларов покупаем, тем больше у нас инфляция национальной валюты. Если мы накапливаем валюту той страны, с которой торгуем, мы связываем нашу валюту на уровне горизонта, но как только третья валюта появляется, мы оплачиваем инфляцию этой валюты", - добавил он.

Круглый стол "Какие финансово-расчетные инструменты гарантируют экономическую устойчивость КР и стран ЦА в современных условиях" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо",