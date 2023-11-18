Яркие страницы истории "Пояса и пути"

В Бишкеке прошла презентация книги "История "Одного пояса - одного пути" в Центральной Азии. Реализованные проекты и личные истории". Мероприятие было организовано ОсОО "Центральноазиатский Шелковый путь".

В презентации приняли участие депутат ЖК Исхак Масалиев, руководитель ОсОО "Центральноазиатский Шелковый путь" Нурсултан Сулайманов, историк и журналист Кыяс Молдокасымов, академик РАЕН, профессор Мурат Суюнбаев, кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев, преподаватели и студенты вузов Бишкека.

В книге собраны яркие и живые истории о том, как инициатива "Один пояс – один путь" приносит пользу Кыргызстану и другим народам стран вдоль "Пояса и пути". Участники мероприятия поделились своим мнением о выпущенной книге и проекте "Один пояс – один путь".

Наш регион становится центром Шелкового пути

"Сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем во всех отраслях будет способствовать экономическому развитию обеих стран. Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан -Узбекистан может значительно улучшить транспортную связь в регионе и способствовать улучшению торговых потоков. Есть мнение, что в строительстве этой дороги заинтересованы все страны ЦА, так как формирование новых логистических цепочек открывает возможности для экономического роста и наращивания регионального взаимодействия. Что касается Кыргызстана, то у нас появляется прямой выход к морским портам, например, на Каспийском море, откуда открывается выход в Европу. Эксперты отмечают, что регион становится центром Шелкового пути с новыми возможностями и реалиями. Кыргызстан оказывается на перекрестке торговых путей и имеет все возможности стать одним из крупных грузовых хабов на Евразийском континенте", - считает руководитель ОсОО "Центральноазиатский Шелковый путь" Нурсултан Сулайманов.

Инициатива сулит хорошие перспективы

"Один пояс – один путь" и вообще возрождение Великого Шелкового пути – это грандиозная инициатива, которая включает в себя и грандиозные планы в мировом масштабе. В этой связи важен наш с вами психологический настрой. У некоторых наших граждан на подсознательном уровне существует страх перед полуторамиллиардным Китаем. Поэтому некоторые проекты идут с определенными трудностями. Все это глупости. В самом Китае прекрасно живут около 160 тысяч кыргызов, которые сохранили свою национальную самоидентичность. И нашей стране, которая экономически зависит от своих соседей, участие в этом огромном проекте сулит хорошие перспективы. Поэтому как руководитель депутатской группы дружбы с депутатами КНР и как глава Компартии КР заверяю, что готов оказывать максимальное содействие сотрудничеству с Китаем. Конечно, интересы нашей страны остаются в приоритете, но плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество необходимо", - сказал депутат ЖК Исхак Масалиев.

"Один пояс – один путь" переключит наш эскалатор вверх

"Великий Шелковый путь, по сути, был первой глобализацией, и наша территория была в центре этого процесса. Затем в конце 15-го века первая глобализация закончилась и началась вторая. Сейчас началась третья глобализация и у нас появляется шанс снова оказаться в самом центре. Данный переход знаменует и глобальный передел мира, то есть переход от доминирования Запада к доминированию Востока.

За 32 года независимости в нашей стране было проведено немало реформ, но значимых результатов не было видно. Наши попытки провести реформы напоминали мне попытки бежать вверх по эскалатору, который идет вниз. Проект "Один пояс – один путь" как раз и переключит эскалатор вверх.

Теперь о том, что касается строительства железной дороги Китай – Кыргызстан -Узбекистан. В советское время была построена железная дорога из Термеза до Мазари-Шарифа на севере Афганистана, а два года назад была закончена железная дорога из Ирана до Афганистана. После строительства нашей железной дороги круг замкнется. Что принесет региону не только развитие, но и безопасность. Вы знаете, что с территории Афганистана идет больше всего угроз: это и терроризм, и оборот наркотиков. Но когда по объединенной железной дороге пойдут товары, то Китай и Иран будут крайне заинтересованы в стабильном Афганистане, хотя бы в его северной части", - заявил профессор Мурат Суюнбаев.

Важно, чтобы молодежь поняла цель проекта

"Мне хотелось бы сказать молодежи, что "Один пояс – один путь" - это инновационный проект. Перспективы железной дороги и то, что Кыргызстан станет грузовым хабом – все это правильно. Также правильным я считаю намерение Китая соединить Восток и Запад посредством транспортных путей.

Мы стоим накануне больших перемен вообще в психологии людей. В этот проект включились все пять республик Центральной Азии, и проблема вначале была в том, что Россия никак не могла определиться. Поскольку еще со времен Петра Великого считалось, что Россия – это часть Европы. Но так как Запад сегодня отрезал все пути сообщения России с Европой, то РФ вынуждена была повернуться к Востоку. Не думаю, что россиянам дается это легко, так как они считали себя Европой. Но недавно Путин к месту упомянул Александра Невского, который не принял западную цивилизацию и пошел на Восток. Китай сейчас хочет создать сообщество единой судьбы человечества. Так как первым понял, что мы на маленькой планете не можем беспрерывно потреблять огромное количество ненужных вещей, поскольку ее ресурсы очень ограничены. "Один пояс – один путь" - не только экономический и геополитический проект, а еще и цивилизационный. Даже Афганистан со временем может преобразиться, особенно, если за стабильность в этой стране возьмутся Китай и Россия", - заявил аналитик Бактыбек Саипбаев.

Источник: silunews.kg