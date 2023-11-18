Саммит ШОС в Бишкеке: От финансовой до экологической устойчивости

Прошедший в Бишкеке саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал большой потенциал этого межгосударственного объединения в процессах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого регионального развития.

Сейчас происходит глобальное переформатирование по созданию нового миропорядка. И именно страны-члены ШОС играют ключевую роль в создании многополярного мира. Итоги Бишкекского саммита и принятый премьер-министрами пакет документов закладывают прочные основы для взаимовыгодных экономических связей путем выстраивания транспортно-логистических цепочек, которые позволят нарастить торгово-экономические показатели в ближайшие годы. Как сообщил в Бишкеке Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, товарооборот между государствами - членами ШОС в 2022 году приблизился к $500 млрд. Генсек особо подчеркнул, что новый импульс получило сотрудничество по ряду актуальных направлений, обусловленных стоящими перед странами ШОС вызовами в сфере энергетической и продовольственной безопасности. А также разрывом традиционных цепочек производства и поставок продукции.

В этом экономическом контексте одной из наиболее актуальных идей, которая нашла свое отражение на полях Бишкекского саммита, является ранее озвученное предложение президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым по созданию банка ШОС. С учетом того, что в рамках организации государственные и бизнес-структуры наращивают пакет предложений по реализации взаимовыгодных проектов, данная деятельность нуждается в финансовом сопровождении, что позволит в полной мере раскрыть огромный инвестиционный потенциал организации. На межгосударственном уровне, включая и саммиты глав государств, уже проводились консультации по вопросам создания Банка развития ШОС, а также Фонда развития (Специального счета) организации. В качестве моделей создания подобных финансовых институтов приводился опыт деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС и Евразийского банка развития. Председатель правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров акцентировал особое внимание своих коллег по ШОС на том, что создание данных финансовых институтов окажет положительное влияние не только на реализацию совместных проектов, но и на постепенное увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС. Такая практика между группой государств ШОС уже активно применяется, тем более что процесс ухода от американского доллара уже запущен во многих странах. К примеру, Россия применяет расчеты в юанях не только с Китаем, но и со странами Азии, Латинской Америки и Африки. Переход на расчеты в юанях российская сторона осуществила с одним из крупнейших участников ШОС – Индией. Как отмечают ведущие российские экономисты, переход Дели на расчеты за российскую нефть в юанях становится ключевым фактором развития рынка ШОС. При этом, в экономической повестке не только ШОС, но и стран-участниц БРИКС в последние годы регулярно обсуждают создание собственной валюты. Именно юань, по мнению экономистов-участников саммита, имеет перспективы сменить доллар в торгово-экономическом взаимодействии ШОС и в партнерских межгосударственных объединениях. Это особенно важно на фоне серьезных экономических проблем стран ЕС, а также системного банковского кризиса в США, что заметно ослабляет европейскую и американскую валюты. Переход на использование национальных валют во взаиморасчётах позволит странам ШОС создать "подушку" экономической безопасности стран-участниц.

Другой особой темой саммита, которая будет доминировать в межгосударственной повестке в ближайшие годы, стало предложения по объединению усилий государств организации в борьбе с климатическими изменениями, загрязнением воздуха и воды, за сохранение биологического разнообразия. Поэтому не случайно главы правительств выступили с инициативой, чтобы 2024 год был объявлен Годом экологии ШОС. Экологический баланс и внедрение технологий "зеленой энергетики" являются важными направлениями в обеспечении безопасности, поскольку угрозы здоровья граждан стран организации не заканчиваются только преодолением пандемии COVID-19 . В этом плане важную роль экологической устойчивости для ШОС может играть потенциал государств Центральной Азии в сфере "зеленой энергетики". В последние годы наш регион активно привлекает инвесторов из других стран.

Как считают эксперты, входящие в ШОС государства ЦА могут за счет наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики сократить число сбоев в работе энергосистем региона, снизить уровень энергозависимости и выбросов парниковых газов в атмосферу. Так, к 2025 году общее потребление "зеленой энергии" в Китае достигнет примерно одного миллиарда тонн угольного эквивалента. На возобновляемые источники энергии придется половина суммарного прироста потребления энергии в 2021-2025 годах. Узбекистан намерен к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергии, от общего объема производства электроэнергии до 25 %, создав дополнительные мощности по выработке энергии. А Казахстан ставит перед собой цель нарастить долю возобновляемых источников энергии до 10 к 2030 году. В свою очередь Кыргызстан имеет одну из самых высоких долей возобновляемой электроэнергии в мире. Географические и климатические особенности страны позволяют добывать энергию из четырёх источников - солнца, ветра, воды и биомассы. Эти показатели могут вывести республику в лидеры ШОС по использованию "зеленой энергетики".

Автор: Игорь Шестаков

Источник: silunews.kg