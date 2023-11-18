Посол Азербайджана: В мире всем места хватит

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов не понаслышке знает о масштабном проекте "Один пояс - один путь". Ему довелось быть послом в Китае с 2011 по 2016 год, где он воочию увидел, как все начиналось. В этой связи посол согласился ответить на наши вопросы.

Напомним, инициативу "Один пояс - один путь" Си Цзиньпин предложил в 2013 году. Она объединяет два проекта – Экономический пояс Шелкового пути, включающий несколько экономических коридоров, и Морской Шелковый путь XXI века. Инициативу поддержали 150 стран.

Господин посол, вы 5 лет работали в Китае в качестве посла и хорошо знаете эту страну. Скажите, насколько выгоден проект "Один пояс - один путь" другим странам?

- Азербайджан полностью поддерживает этот проект. Еще в 1998 году Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев выступил с инициативой об историческом восстановлении Великого Шелкового пути. Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане был проведен международный форум по восстановлению и развитию Великого Шелкового пути, в котором участвовали представители 42 стран мира, из которых восемь были представлены президентами. Таким образом, мы начали с того, что построили железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, которая дала нам полную возможность соединить Восток с Западом.

Инициатива китайской стороны "Один пояс - один путь" полностью отвечает интересам Азербайджана. Я сам в свое время работал в Китае и поэтому могу об этом с уверенностью сказать. Что такое "Один пояс - один путь"? Это прежде всего - совместное производство, совместная разработка и совместное использование соответствующей продукции. Это предусматривает интеграцию всех государств, которые находятся вокруг этого пути. Путь этот начинается, как вы знаете, в Восточном Китае и идет до конца Западной Европы. И это дает возможность интегрировать народы, используя их рабочую силу, производство и так далее и тому подобное.

Также одной из причин, почему Азербайджан поддерживает этот проект, является тот факт, что путь этот частично проходит и через нашу страну. Даже можно сказать: не частично, а полностью. Может быть, в будущем удастся осуществить второе направление, про которое Азербайджан говорит несколько лет, через Зангезурский коридор. С открытием Зангезурского коридора Средний коридор, соединяющий Казахстан и Азербайджан через Каспийское море, будет пересечен по суше, и расстояние между ними значительно сократится. Таким образом, мы приобретем еще один путь в сторону Европы, Африки и Ближнего Востока.

Господин посол, есть мнение, что проект "Один пояс, - один путь" является своего рода противовесом западной гегемонии. Вы согласны с этим мнением?

- Я вам так скажу, ни один путь не является противовесом другому пути. Подобного рода проекты только взаимодополняют друг друга. В мире всем места хватит, надо только уважать интересы друг друга. Чем больше будет логистических возможностей, тем больше мирохозяйственные связи будут развиваться. А значит, все больше стран будут привлечены к интеграционным процессам. Поэтому с самого начала независимости Азербайджана, особенно когда Гейдар Алиев выступал за эту идею, мы поддерживаем этот проект.Со своей стороны в сторону запада мы сделали несколько проектов. Это нефтепровод Баку- Тбилиси – Джейхан и газопровод Баку – Тбилиси - Эрзурум, которые потом нашли свое продолжение в Трансадриатическом и Трансанатолийском проектах. Поэтому Азербайджан полностью вошел в проект "Пояса и пути" и является одним из его активнейших участников. У нас близкие отношения с Китаем, и наши интересы и взгляды полностью совпадают.

Источник: silunews.kg