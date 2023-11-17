За коррупцию задержаны руководители ТПП в Баткенекской и Ошской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, руководители Баткенского и Ошского областных отделений торгово-промышленной палаты КР "Б.Э.Ю." и "П.К.", в нарушении установленных законодательством КР требований, осуществляли свою деятельность по выдаче сертификатов о происхождении товаров, на различные экспортируемые товары, создавая при этом для отдельных хозсубъектов условия по документальному занижению налогооблагаемой базы.

В частности, хозяйствующие субъекты занимающиеся экспортом угля, за определенное денежное вознаграждение, на основании фиктивных документов (счет-фактуры, накладные и договора и т.д.) получали из вышеотмеченных представительств ТПП КР, сертификаты о происхождении товаров, с указанием в ней марки угля как БСШ, с рыночной стоимостью в 1-1,5 сомов за 1 кг., тогда как фактически экспортировалась марка угля БК с рыночной стоимостью в 10-12 сомов за 1 кг.

Кроме этого, "Б.Э.Ю." и "П.К." при сдаче в налоговые органы финансовых отчетов по денежным поступлениям за счет предоставляемых со стороны представительств ТПП КР услуг, на системной основе занижали фактическую выручку, в результате, которого бюджету страны не поступали налоговые платежи в особо крупных размерах.

Более того, услуги по выдаче сертификатов о соответствии товаров подлежащих импорту и экспорту, осуществлялись со стороны компаний фактически принадлежащих членам семьи "П.К.", где он выступал в качестве учредителя или руководителя (ОсОО: Сертификат Класс, Сертификат плюс, Сертификат Транс, Южный Техосмотр Плюс, Южный Испытательный Центр, Калибровка Плюс, Южный Техосмотр, Эксперт Текст Плюс, Сертификат Экспресс, Стандарт Гарант).

В этой связи, 12 ноября т.г. проведены обысковые мероприятия в доме "П.К.", а также в трех адресах, где расположены аффилированные с ним компании, по результатам которых обнаружены и изъяты имеющие отношение к делу документальные материалы, денежные средства: 28 тыс. долларов США, 1 млн. 997 тыс. сомов и 99 тыс. рублей, печати, документы на недвижимые имущества и др.