Бакыт Мамбетов: Использование сертифицированных семян дает урожай и прибыль

Директор департамента экспертизы сельхозкультур Минсельхоза КР Бакыт Мамбетов в интервью vb.kg обратился к фермерам с просьбой больше высаживать озимые сорта пшеницы, которые дают гарантированно больший урожай. По его словам, проводится работа по внесению поправок в законодательство для усовершенствования, защиты и эффективности работы в области консультирования фермерских и крестьянских хозяйств.

Также он пояснил, что Минсельхоз разработал новый порядок ввоза семян и культур по системе Инвитро. О

"Выбор сертифицированных семян и саженцев - первый шаг для успеха в сельском хозяйстве. В Кыргызстане законом предусмотрен строгий отбор, когда специально работают лаборатории для качества семян. Именно использование сертифицированных материалов дает и урожай, и прибыль, а также обеспечивает продбезопасность страны.

Если поднимем урожайность, то и площади посевные сократим при правильной агротехнической работе. У нас есть свои питомники, Около 3 млн саженцев выращены и адаптированы в КР, а завозят некачественные. Мы просим фермеров работать с подтверждёнными хозяйствами и просьба работать с зарекомендовавшими себя сортами семян. В Кыргызстане 97 семеноводческих хозяйства, из которых 7 государственных.

А как можно определить, что у этой фирмы можно купить семена, а у других нет? Вы проводите консультации? В этом году к нам обращались фермеры, купившие саженцы на рынке, а они высохли.

- В каждом районе есть управление аграрного развития и при обращении фермер может получить консультацию. Какие семена ему приобрести, какие подходят для его местности. А также в соцсетях мы выставляем информацию о зарекомендовавших себя фирмах.

По сравнению с предыдущими годами люди стали больше обращаться в проверенные фирмы?

- За последние два года фермеры понимают что приобрести проверенные хорошие семена выгоднее. Прогресс есть. Сами были свидетелями разговора между двумя фермерами, когда один другого спрашивает: "купишь у меня семена?". А тот ему: "Лучше мы купим на 2 -3 сома дороже, но сертифицированные". Получается приходит понимание что "подешевле" - невыгодно.

Есть понимание того, что семена, которые завозятся проверенными фирмами - высокоурожайные. До 90 центнеров с гектара. Я так скажу, мир не стоит на месте. В советское время были хорошие сорта, но теперь наука идет дальше и появляются новые сорта, которые у нас имеются. Они размножаются нашими семеноводческими хозяйствами.

А эти семена ориентированы на то, что в Кыргызстане становится меньше осадков и в итоге маловодье?

- Да, вы правы, есть засухоустойчивые и есть те, что требует больше орошения. Я отдельно хотел бы обратиться к фермерам и попросить их увеличить посевы озимых сортов пшеницы, которые дают больше урожая. Я готов пригласить их к совместной работе. Минсельхоз сотрудничает с зерновым кластером.

В новых условиях, когда Кыргызстан должен все внимание обратить на инновационные способы выращивания сельхозпродукции, в том числе и садовые, выращиваются ли в государственных питомниках сорта, применяемые для выращивания инновационным способом?

- Да, в наших питомниках выращиваются сорта карликовые и полукарликовые, которые используется в шпалерном садоводстве.

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Журналисты часто видят разорившихся крестьян, которые потратили все средства, но у них нет никакого урожая. У кого-то саженцы заболели и погибли, у кого-то система капельного орошения не сработала. Не пришло ли для Кыргызстана время сельскохозяйственных консультантов: частных и государственных, как, например, в других странах?

- Мы хотим открыть отдел по развитию интенсивного садоводства. Есть зоны районирования в Кыргызстане - нижняя, средняя и верхняя. Это очень эффективно работают в Молдове. Мы изучаем различные практики.