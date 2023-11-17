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Президент Садыр Жапаров встретился с императором Японии Нарухито

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 ноября, в рамках официального визита в столицу Японии встретился с императором Нарухито и императрицей Масако.

Император и императрица, приветствуя президента и первую леди Кыргызстана, выразили надежду, что визит Садыра Жапарова в Японию окажет позитивное влияние на весь комплекс кыргызско-японских двусторонних отношений.

Садыр Жапаров, поблагодарив за гостеприимство, отметил, что Япония для Кыргызстана является дружественной страной, со своими богатыми историческими традициями и древней культурой.

Президент Кыргызстана выразил императору глубокое уважение и пожелал в новой эре "РЭЙВА" неизменного процветания и благополучия.

Далее в честь Садыра Жапарова и его супруги Айгуль Жапаровой состоялся прием от имени императора Нарухито и императрицы Масако.


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URL: https://www.vb.kg/433562
Теги:
президент, Япония, сотрудничество, Кыргызстан
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