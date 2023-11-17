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В Бишкеке группа мужчин совершила серию краж в общественном транспорте

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке у женщины в маршрутке украли 550 долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 15 ноября 2023 года в милицию обратилась гражданка П.В. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, находясь в салоне маршрутного такси на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, из сумки тайно похитили кошелек с денежными средствами в сумме 550 долларов и 10 тысяч сомов. После чего, при попытке скрыться были задержаны сотрудниками милиции.

Также в милицию обратилась гражданка Б.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, находясь в салоне маршрутного такси, из сумки тайно похитили мобильный телефон марки "Redmi10C" стоимостью 20 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

По горячим следам были задержаны, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных фактов преступлений Ж.К. 2001 года рождения, Б.Ч. 1991 года рождения и Д.А. 1989 года рождения.

Решением суда мужчины взяты под стражу на один месяц в СИЗО- 1.


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URL: https://www.vb.kg/433563
Теги:
задержание, кража, Бишкек, общественный транспорт
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