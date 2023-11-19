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Информация о выданных кредитах по проекту "ФСХ-11" на 17 ноября 2023 года

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- Светлана Лаптева
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Краткая информация о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства-11" на 17 ноября 2023 года.

По категории "Растениеводство" всего выданы 2099 кредитов на общую сумму 884673 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 1106 кредитов 474273 тыс. сом;

– ОАО "РСК Банк", 993 кредитов 410400 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 5237 кредитов на общую сумму 2413227 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 2502 кредитов 1175727 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 2735 кредитов 1237500 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям - животноводство и растениеводство - выданы 7336 кредитов на общую сумму 3297900 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 3608 кредитов 1650000 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 3728 кредитов 1647900 тыс. сом.


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URL: https://www.vb.kg/433564
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
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