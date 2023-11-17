Транспортный апокалипсис в Бишкеке: саммиты парализуют город

Во время саммитов в Бишкеке обостряется транспортный кризис: троллейбусы стоят, автобусы двигаются с огромными интервалами, а дороги превращаются в бесконечные пробки. С такими словами в редакцию vb.kg обратилась читательница Айнагуль, прислав для примера соответствующую фотографию.

"Мы настаиваем на том, чтобы власти рассмотрели данный вопрос и приняли срочные меры для улучшения транспортной ситуации в период проведения мероприятий. Горожане не должны становиться заложниками неисправностей организации транспортной системы. Гостей надо принимать, но не в ущерб нашим интересам", - подчеркнула читательница.

Жительница Бишкека настаивает на выработке конкретных и эффективных решений столичным муниципалитетом.