Водные проблемы решаемы, если решать их с умом и вместе

Согласно оценке Евразийского банка развития, совсем скоро, в 2028-29 гг., Центральноазиатский регион столкнётся с таким дефицитом воды, по сравнению с которым нынешние водные проблемы покажутся совершенно несерьёзными.

Глобальное потепление оказало на нас гораздо более сильное воздействие, чем на другие участки планеты. Температура растёт быстрее, ледники стремительно тают, число засух увеличивается, меняется гидрологический режим рек и условия питания подземных вод… В общем, как говорится, приплыли.

Именно теме воды был посвящен проходивший в Бишкеке 16 ноября круглый стол "Содействие устойчивому развитию в Центральной Азии". Потому что именно прогрессирующее маловодье тормозит это устойчивое развитие. И именно оно скоро перестанет быть проблемой одного региона и превратится в бедствие планетарного масштаба.

Координатор региональных программ ЕАБР Дмитрий Петрин рассказал о программе банка по возвращению региона в "нормальное" с водной точки зрения состояние:

- Мы считаем, что только через вопросы совместного использования инфраструктуры, только через цифровую трансформацию, только через привлечение частного капитала возможен прогресс и восстановление всей водной системы Центральной Азии. Не обойтись без мер энергоэффективности. Мы уделяем большое внимание развитию человеческого потенциала, потому что без людей, которые умеют пользоваться новой сложной техникой, она не будет эффективна.

О какой новой сложной технике речь? Новые ирригационные системы – это не только системы орошения полей и водоотведения, но и применение цифровых технологий и внедрение современного водосберегающего оборудования. Сегодня существует множество подходов к орошению, решающих задачу по снижению потребления воды. Например, боковая роликовая система, подземное капельное орошение, бороздковое и централизованное круговое дождевальное орошение, а также система высокообъёмных разбрызгивателей.

Точная лазерная планировка полей, без углублений и возвышений, позволит минимизировать уход за посевами и равномерно распределять воду. На таких ровных полях достигается высокая урожайность и экономия воды. Современные системы капельного орошения позволяют подавать воду вместе с удобрениями прямо к корневой зоне растений, повышая урожайность культур до пятидесяти процентов и до восьмидесяти процентов сокращая расход воды.

Дождевальное орошение идеально имитирует природные условия и позволяет экономить до пятидесяти процентов воды, при этом на тридцать процентов повышая урожайность.

Внедрение цифровых технологий для точного учета тоже позволит значительно снизить потери воды.

Центральная Азия только за счет лазерной планировки и внедрения цифрового водоучета может сократить ежегодные потери воды на 12 кубических километров. А еще регион обладает достаточно емким рынком для открытия собственного производства ирригационного оборудования.

- Нам также кажется важным, - говорит Дмитрий Петрин, - не забывать о вопросах безопасности, связанных с гидротехническими сооружениями, с безопасностью плотин, износ которых тоже очень велик.

Для нас принципиально важно, чтобы была налажена система управления водными ресурсами. Чтобы не просто вкладывались деньги в какие-то отдельные мероприятия, но чтобы была разработана национальная стратегия.

Выступавшие на круглом столе эксперты признали, что самостоятельно Кыргызстан строительство и модернизацию ирригационных объектов не потянет. Этим надо заниматься за счет грантов и кредитов, с привлечением иностранных специалистов. ЕАБР, кроме исследования вопроса обеспечения страны эффективными системами ирригации, готов вложить 400 миллионов долларов в качестве инвестиций и 10 миллионов – в качестве гранта. Кроме того, льготный кредит в сумме 50 млн долларов и такого же размера грант предоставит Международная ассоциация развития.

Строительство объектов ирригации уже ведётся или только начинается по всему Кыргызстану, и вложились в это благое дело уже КНР, Республика Корея, Исламский банк развития…

По словам главного экономиста ЕАБР Евгения Виноградова, приоритет будет отдаваться крупным проектам, которые поспособствуют повышению эффективности работы ирригационных систем и водных ресурсов. На то, что появится крупнейший проект и решит проблему приближающегося в Центральноазиатском регионе водного кризиса, экономист не надеется. Но хотя бы приостановить кризис всё-таки возможно.