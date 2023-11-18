Президент усилил меры безопасности генерала Ташиева

Он хорошо понимает, что глава ГКНБ находится на острие борьбы с коррупцией, криминалом и экстремизмом.

Камчыбек Ташиев действительно развернул полномасштабную деятельность по защите национальной безопасности от всех угроз, откуда бы они ни исходили. Идет ради этого на меры, которые кое-кому кажутся непопулярными, и не делит людей по чинам, рангам и толщине кошелька. Перед законом равны все, и каждый должен ответить за малейшее поползновение в сторону нарушения государственных интересов.

Из чего складывается национальная безопасность? Прежде всего – из декриминализации общества. Вор должен сидеть в тюрьме, особенно этот вор украл еще и данное президенту слово.

ГКНБ объявил в розыск уроженца Панфиловского района Орозахуна Сайдазимова (больше известного как Азим Рой). Рою уже предъявлены обвинения по целому букету статей Уголовного кодекса - от финансирования преступных сообществ до причинения тяжкого вреда здоровью. Азим Рой – крестный отец недавно ликвидированного Камчы Кольбаева. И одного этого, пожалуй, было бы достаточно для того, чтобы им занялись кыргызские силовики.

Однако генерал Ташиев, в отличие от криминальных элементов, свое слово держит. Сказал однажды, обращаясь к организованным преступникам, что у них есть возможность "переформатироваться" и послужить родной стране, - и тогда их никто не станет преследовать. И ни разу пока это обещание не нарушил.

Чего не скажешь об Азиме Рое. "Он пришел и сказал, - комментирует Ташиев встречу президента с гражданином Сайдазимовым двухгодичной давности, - что прекратил с криминальным поведением и стал инвестором. Сказал: "У меня есть деньги, хочу вложить в Кыргызстан, построить заводы и фабрики, создать рабочие места". Президент ответил: "Хорошо, работайте, не нарушайте закон".

Прошло два года, но Рой не построил в Кыргызстане ни одного комка. Более того, взялся за старое – за запугивания, вымогательство, подкуп силовых структур. "Нам такие криминальные инвесторы не нужны, - отреагировал Камчыбек Ташиев. – Он ответит перед законом". Теперь точно ответит. Даже если наши проплаченные "правозащитники" снова поднимут крик о преследовании "невиновных".

Такая же картина с бывшим наиглавнейшим таможенником Матраимовым. С ним мирно встречались, просили жить по закону. Тот вроде бы был не против и даже выплатил энную сумму на поддержку государственного бюджета. Но прошло немного времени – и возобновились грабежи, запугивания и расставление на таможне своих людей. Теперь и Матраимов ответит.

Кто там еще остался? Готовьтесь!

Второй пункт национальной безопасности подразумевает беспощадную борьбу с коррупцией и с преступным объединением криминала с чиновничеством.

Камчыбек Ташиев дал разъяснения по поводу присутствия главы кабмина Акылбека Жапарова на тое матери Коли-Киргиза. А депутат ЖК Акылбек Тумонбаев был замечен на похоронах этого самого Коли. По словам Ташиева, он тщательно проверяет, нет ли какой-нибудь связи между двумя уважаемыми Акылбеками с одной стороны – и верхушкой ОПГ с другой стороны. И горе Акылбекам, если такая связь подтвердится.

"Акылбек Усенбекович (Жапаров) ходил на той пять лет назад. Если он будет иметь какие-то отношения с ОПГ, проводить какие-то операции и пить с ними чай, я готов привлечь его к ответственности". Депутат тоже свое получит, правда, для начала надо снять с него депутатскую неприкосновенность. Закона никто не отменял, даже в таких случаях.

Третьим пунктом идет противодействие различным проявлениям экстремизма. И за это генерал Ташиев взялся основательно и всерьез, чем навлек на себя гнев наиболее яростных защитников ислама.

- Через каждые 30-50 метров понастроили мечети, - рассказывает генерал о проверке, проведенной в Оше. – Эти мечети не прошли регистрацию, не отвечают санитарным требованиям, требованиям пожарной безопасности. Мы не должны допускать, чтобы тайно собирались по 15-20 человек и распространяли свою идеологию. Неделю назад в Оше задержали 11 человек. Они вместе с вами ходят в мечети, совершают намаз, но в то же время дома прячут оружие. Если ты мусульманин, зачем тебе автомат? Зачем тебе граната? К чему ты готовишься?

Борясь с религиозным экстремизмом, председатель ГКНБ озаботился и "модернизацией" кыргызской элиты. Курс взят на молодых, образованных, прогрессивно мыслящих людей, которые придерживаются кыргызских, а не арабских традиций и обычаев. Ташиев не собирается, конечно, как Петр Первый, рубить "боярам" бороды, но призывает относиться к внешнему виду без религиозного фанатизма: "Все кыргызы были аккуратными, никто не носил балахоны. Не было такого, чтобы молодые люди отпускали бороды до пояса. Никто не запрещает вам отпускать бороды, отпускайте, но по правилам. Носите платки, одевайтесь красиво. Но не приносите нам обычаи других народов и течений".

По справедливому мнению Ташиева, необходимо уберечь молодежь от экстремистских организаций. "На местах ходят миссионеры, которые говорят, что не нужно обращаться к медикам, не нужно ходить в школы, затемняют дома, убирают телевизоры. Не должно быть таких проявлений. Если не хотят подчиняться, мы привлечем их к ответственности на законных основаниях".

При этом в корне неправы те, кто упрекает генерала в борьбе с религией. Он – как раз один из тех, кто поддерживает истинный ислам. Строит мечети и медресе, помогает молдо и имамам и живет в соответствии с мусульманскими канонами. Но он категорически против сворачивания ислама в "другое русло".

Четвертый пункт, угрожающий национальной безопасности, на который Ташиев одним из первых обратил внимание, - семейное насилие. Которое в последние голы расцвело в Кыргызстане пышным цветом:

- У людей нарушилась психика. Раньше мы могли немного поругать, даже немного побить ребенка, но и дети это правильно понимали. Но сейчас насилуют и издеваются над детьми, женщин бьют, доходит до того, что даже убивают. Работайте вместе с участковыми, проверяйте, в каком доме происходит насилие над женщинами и детьми!

Сможет ли генерал Ташиев держать на контроле все эти негативные моменты, подрывающие национальную безопасность Кыргызстана? Сможет. Если никто и ничто не будет угрожать его личной безопасности.

- Камчыбеку Кыдыршаевичу нужно обеспечить безопасность, - считает президент Садыр Жапаров. – Вы сами видите, как он работает. Нельзя относиться к этому так, что ты отдавай ради народа кровь и душу, а безопасность пусть остается на улице. В таком случае никто не будет работать ради государства.