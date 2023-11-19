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В посольстве Венгрии прошел показ национальных кыргызских элечеков

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В посольстве Венгрии в Кыргызстане 17 ноября прошел показ национальной одежды и кыргызского головного убора элечек. Все модели предоставила этнодизайнер Асель Калканова, сообщает Акиpress.

В мероприятии приняли участие посол Венгрии Шандор Дороги и сотрудники посольства, приглашенные гости, сын дизайнера и модели.

Асель Калканова сообщила, что данный показ проходит в посольстве Венгрии, так как в 2022 году посольство выпустило книгу "Азиянын жүрөгүнөн келген каттар жана сүрөттөр" об экспедициях венгерского исследователя и путешественника Дьёрдя Алмаши, который посетил Кыргызстан более 100 лет назад, в 1900-х годах.

В книге были фотографии, письма. Дизайнер, увидев эти снимки, рассказала, что сама выросла в тех же местах - Ак-Суу, Сары-Жаз, Энилчек. Она сказала, что по одежде и головным уборам людей с фотографии можно узнать их социальный статус и происхождение. Тогда посольство поддержало дизайнера и пригласило ее провести свой творческий вечер в посольстве Венгрии.

Асель Калканова сообщила, что давно собирает и изучает наши головные уборы. Почти все экземпляры являются оригинальными, то есть их в свое время носили. Многие из них дизайнер сохранила с помощью реставрации.

Она отметила, что у каждого кыргызского племени были разные варианты данного головного убора. Калканова сообщила, что больше всего изучила каляк, один из видов элечека. И у бабушек научилась наматывать разные виды каляков.

Дизайнер объяснила, что каляк характерен памирским кыргызам, это племена из Ичкилик, алайские кыргызы, мургапские, кыргызы из Таджикистана, Афганистана, Китая, кыргызы, проживающие сегодня в провинции Ван Турции.

Она показала на моделях 3 метода наматывания: каляк, который носили кыргызы в южном регионе страны; каляк, который носили алтайские, алайские кыргызы, и каляк современных кыргызов, проживающих в Китае.

Весь процесс наматывания дизайнер сопровождала историями бабушек, у которых она научилась этому методу, историями кыргызов и так далее.

На показ пришла Батма апа из Лейлекского района Баткенской области, которая до сих пор носит каляк и украшения, которые она унаследовала от своей матери, а та в свою очередь от своей. Сама Батма апа, на вопрос кому она передаст это культурное наследие ответила, что может передать как дочери, так и снохе, но обязательно передаст тому, кто это будет ценить.


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URL: https://www.vb.kg/433580
Теги:
посольство, Венгрия, Кыргызстан
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