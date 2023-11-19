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Сотрудники аппарата Акыйкатчы посетили в СИЗО Гульжан Шерипбаеву

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Сегодня, 18 ноября, сотрудники Института Омбудсмена посетили СИЗО-1 для мониторинга условий содержания главного редактора информационного агентства naxarnews.kg Гульжан Шерипбаевой.

Увидев сотрудников института, она расплакалась и пожаловалась, что находится в стрессовом состоянии.

Также она попросила передать родным, что ей нужен частный адвокат - во время следственных действий ей был предоставлен госадвокат.

Также рассказала, что она несогласна с предъявленными обвинениями.

На условия содержания не жаловалась. В камере с ней содержатся еще трое женщин, ранее несудимые. На состояние здоровья также не жаловалась, лекарства не нужны. По ее словам, она очень переживает из-за случившегося.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 330 УК КР.

Сегодня, 18 ноября, решением следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкека избрали ей меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком до 15 января 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/433585
Теги:
СИЗО, акыйкатчы, Кыргызстан
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