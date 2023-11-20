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Экспозиция товаров КР пользуется спросом в международном ЭКСПОцентре Циндао

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- Нина Ничипорова
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Об этом сказал сотрудник международного ЭКСПОцентра "Жемчужина пилотной зоны "Китай-ШОС" Саид Бабур во время посещения делегацией представителей СМИ Евразии этого ставшего всемирно известным выставочного комплекса в китайской провинции Шаньдун, в городе Циндао.

На территории международного ЭКСПОцентра "Жемчужина пилотной зоны "Китай-ШОС" открыты выставочные павильоны всех стран-членов ШОС, в том числе и нашей страны. И, естественно, наш павильон сразу привлек мое внимание. Здесь представлены образцы производимой в нашей стране экспортной продукции – знаменитый горный, экологически чистый мед из разных регионов, сухофрукты, бальзам, водка, кожевенная продукция, изделия национального ремесленничества и другая. В год ЭКСПОцентр посещают несколько миллионов человек, которые не только знакомятся с продукцией, но и приобретают ее. А это, безусловно, способствует дальнейшему продвижению продукции Кыргызстана и повышению экспорта.

- Международный ЭКСПОцентр "Жемчужина пилотной зоны "Китай-ШОС" - это знаковый проект пилотной зоны "Китай-ШОС". Новая платформа создана для открытости и сотрудничества между регионами стран-членов ШОС. Представители компаний разных стран, которые хотят продвигать свой бизнес в Китае, обращаются к нам. И после регистрации на нашей платформе мы помогаем им найти партнеров, цепочки поставок. Недавно, например, к нам приезжали бизнесмены из Узбекистана, которые хотели реализовать свою продукцию – маш. Мы помогли им найти покупателей в Китае. Китайские бизнесмены выходят на рынок стран ШОС тоже через нас. Все контракты и переговоры осуществляются в строгих рамках закона на нашей платформе на любом языке, - сказал Саид Бабур, который сам владеет шестью языками. – Есть также предприниматели из Кыргызстана, с которыми сотрудничаем. Мы также делаем и рекламу товаров производителей из стран-членов ШОС. Китайские предприниматели, которые заинтересовались ими, выходят на нас.

По словам Саида Бабура, предприниматели всех стран, которые сотрудничают с ними, намерены и далее продвигать свой бизнес, поскольку видят хорошие перспективы, позволяющие более эффективно развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Экскурсия по Экспоцентру, открытому в прошлом году, впечатлила и масштабностью, и архитектурой сооружения. Объект возведен в форме жемчужины, что, как нам пояснили, "подчеркивает самобытность культур стран-участниц объединения". Круглая планировка здания символизирует "гармонию", в центре его - семь групп ракушек, все сооружение соединено волнистой белой крышей, создавая основной мысленный образ - "море", "цветок", "жемчужина" и "раковина", что полностью сочетает в себе элементы ШОС, прибрежные особенности Циндао, культурное наследие Шаньдуна, открытый и инклюзивный образ эпохи Китая. Площадь ЭКСПОцентра составляет 168,8 тысячи квадратных метров. И, судя по тому, сколько крупных направлений сотрудничества он охватывает, новый проект пилотной зоны "Китай-ШОС" действительно стал окном для гуманитарного взаимодействия между странами ШОС, символом оживления торговли между Китаем и государствами-членами организации.

Например, летом этого года на площадке открывшегося в прошлом году Международного выставочного центра "Жемчужина пилотной зоны "Китай-ШОС" в Циндао прошла крупная международная выставка инвестиций и торговли стран ШОС, в которой приняли участие шесть кыргызских предприятий по производству молочной продукции, фруктово-овощной консервной продукции, компотов, джемов мёда и представители бизнес-ассоциаций.

Участники выставки отмечали, что пилотная зона сотрудничества "Китай-ШОС" является одним из вариантов для размещения компаний стран-членов ШОС в Китае. В новых условиях открываются дополнительные предпосылки как для расширения присутствия китайских компаний в этих странах, так и для запуска производств и логистических парков на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах, обладающих развитой инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов.

Отмечалось и важное значение Комплексной сервисной платформы для регионального торгово-экономического сотрудничества, которая помогает запустить новые транспортно-логистические проекты, позволяет увеличить количество маршрутов между Китаем и странами ШОС.

На пилотную зону, как рассказали во время экскурсии и пресс-конференции для представителей СМИ Евразии, приходится большое количество контейнерных перевозок Китай-Европа. Демонстрационная зона открыла 31 регулярный международный железнодорожный маршрут, соединивший 54 города в 23 государствах, включая страны - участницы инициативы "Один пояс - один путь" и страны, состоящие в ШОС. В 2022 году было запущено 750 поездов. Зона сотрудничает с портом Циндао, который занимает четвертое место по объему перевозок в мире, а также ведущие позиции по объему контейнерных перевозок в стране. Кроме того, запущено 14 грузовых авиаперевозок через международный аэропорт города Циндао. Чтобы еще больше усилить функцию демонстрационной зоны как логистического узла для стран ШОС, городской уезд Цзяочжоу в Циндао, где расположена зона "Китай-ШОС", строит международный транспортный хаб, который объединит железные дороги, морские порты, аэропорты и сухопутные порты.

Этот регион привлек более 2 тысяч торговых субъектов, увеличив объем торговли между Циндао и странами ШОС с 36,13 миллиарда юаней в 2018 году до 87,36 миллиарда юаней в 2022 году, при среднегодовом росте на 24,2 процента.

В феврале этого года состоялось открытие центра международной торговли энергоресурсами. А в прошлом году - онлайн-фестиваль продаж продуктов стран-членов ШОС, благодаря которому расширилась электронная коммерция продаж товаров между нашими странами в четыре раза.

Как отмечалось, пилотная зона "Китай-ШОС" является единственным проектом в Китае, который интегрирует и развивает две стратегии. Это – выход за рубеж и привлечение зарубежных проектов. Уже привлечено 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций на 200 миллиардов юаней и создана площадка для китайских предпринимателей для входа их в порты стран ШОС.

Кроме того, зона включает восемь инновационных центров в разных регионах – в Синьцзяне, провинциях Ганьсу, Шаньдун. Например, центр обмена и развития делового туризма и культуры. Для чего создано семь площадок в области коммерции и туризма, базирующихся в пилотной зоне.

Открыты гостиные стран-членов ШОС для предприятий центрального подчинения. Были проведены большая конференция министров энергетики стран-членов ШОС, 90 мероприятий в сфере культуры и туризма. Создана площадка для обмена технологиями и инновациями, а также международный исследовательский центр по изучению океанов, долина правового интеллекта, центр обмена молодежными талантами и молодежный бизнес-инкубатор.

В 2021 году Си Цзиньпин объявил об инициативе создания Торгово-экономического института "Китай-ШОС". И в 2022 году состоялось его открытие. Институт привлек лучшие ресурсы высших учебных заведений города Циндао и провинции Шаньдун. В институте проводятся курсы по 115 направлениям, курсы прошли уже более десяти тысяч человек, в том числе из Кыргызстана. Институт сотрудничает с высшими учебными заведениями стран-членов ШОС и стран, расположенных вдоль "Пояса и пути". Все это расширяет международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Иными словами - инициатива "Пояс и путь" и Большое Евразийское партнерство продолжают развиваться.


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URL: https://www.vb.kg/433586
Теги:
бизнес, торговля, выставка, Китай, экспорт, сотрудничество, Кыргызстан, продукты
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