В КР пройдет выставка "Instagram как искусство: В объективе Кыргызстан"

С 22 по 30 ноября в Караколе представят выставку под названием "Instagram как искусство: В объективе Кыргызстан". Её авторы - известная тревел-блогерша Мария Пономарева и фотограф Марина Пономарева. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, выставка призвана подчеркнуть красоту Кыргызстана, позволяя зрителям заглянуть в уникальные уголки страны. Мария и Марина активно делятся своим восторгом от путешествий, стимулируя интерес к туризму в Кыргызстане среди миллионов жителей США и России.