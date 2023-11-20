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Оставьте сомнения и следуйте за переменами. Гороскоп с 20 по 26 ноября

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На этой неделе Солнце переходит из зодиакального созвездия Скорпион в Стрелец и произойдёт это 22 ноября, что отразится на ритме жизни. Луна будет расти в течение всей недели, благоприятствуя реализации масштабных дел. Но, постарайтесь наиболее значимые встречи, покупки, мероприятия наметить на первую половину недели. В это время удастся многое менять на ходу, добиваясь более лучших результатов. Вторая половина недели может оказаться более загруженной, что отразится на здоровье. В общении может быть больше придирок, скептических замечаний и комментариев, которые усложнят ход беседы. Повышенная обидчивость может поставить на паузу отношения. Воздержитесь от обещаний, либо берите сроки с запасом для реализации обещанного.

Овен – с иного ракурса посмотрев на привычные дела, вы увидите что нуждается в преобразованиях и каким образом эти преобразования воплотить в жизнь. Многое на работе может меняться и без вашего участия, вам лишь остаётся внимательно следить за происходящим, дабы в нужный момент начать действовать. Благодаря наблюдательности и расторопности удастся и карьере преуспеть, поправив финансовое положение и получить необходимые документы. Поездки и амурные встречи ожидаются в течение всей недели. Начиная с четверга в меру отдыхайте. Переутомление грозит ухудшением здоровья.

Телец – полученные сообщения в начале недели круто поменяют планы, но вы только выиграете от этих изменений. Отменившиеся поездки освободят время для нужного в этот момент общения. Состоятся встречи, которыми казались невозможными и это общение вдохновит на покорение новых вершин в карьере и учёбе, а также на поездки взамен отменившихся, Финансовые поступления сохранятся, но во второй половине недели не одалживайте никому денег и сами не берите в долг.

Близнецы – оставьте сомнения и следуйте за переменами, которые диктует жизнь. Решившись на важный шаг в первой половине недели, вы многое поменяете на работе и сумеете создать источники доходов, которые будут работать на вас долгое время. Уже во второй половине недели вы можете столкнуться с критичными замечаниями как от деловых партнёров, так и близких людей. Придерживаясь своей стратегии, вы преодолеете эмоциональное давление и временные трудности. В свиданиях и вечеринках недостатка не будет.

Рак – возникающие у вас мысли, идеи опережают время и в этом их главное преимущество. Поспешите с продвижением возникших идей в начале недели. Придётся многое пересмотреть в своём графике, отказаться от некоторых встреч и поездок, но продвигая новое, вы сумеете достичь значительных высот и не только в карьере, но и в образовании. Существенным коррективам подвергнутся планы на новогодние праздники, что также пойдёт на пользу. Уже во второй половине недели вы чаще начнёте сталкиваться с рутиной, мешающей движению вперед, и с критикой.

Лев – в начале недели активно займитесь работой и домашними делами. Вы многое успеете сделать, а потому пополните казну и сможете сделать хорошие покупки, в том числе подарки к Новому году. Можно заняться и непродолжительным ремонтом в доме. Во второй половине недели покупки и прочие вложения денег менее удачные, зато приятно сложатся дружеские встречи, а свидания под занавес календарной осени вдохнут романтику в отношения.

Дева – первую половину недели предстоит посвятить поездкам, встречам, участию в различных мероприятиях. Планы будут меняться на ходу, но это и будет придавать энергию и созидание. Во второй половине недели темп жизни изменится. Домочадцы начнут донимать расспросами, и при каждом удобном случае попытаются затеять спор, плавно переходящий в конфликт. Постарайтесь не засиживаться дома. Удачны будут покупки, а потому щопинг станет спасением от споров в доме.

Весы – подвернувшиеся в первой половине недели возможности будут требовать принятия быстрого решения. Отложите на потом несущественные дела и займитесь решением финансовых вопросов, развитием своего дела, покупками, либо сделками с недвижимостью. Во второй половине недели многое будет даваться гораздо сложнее. Не переутомляйте себя в это время. Развеяться помогут общение и встречи с друзьями, а также свидания.

Скорпион – времени для раздумья в первой половине недели не будет. Принимайте первой, возникшее у вас решение и оно окажется наиболее удачным. Промешкав с выбором, уже во второй половине недели придётся признать своё поражение. Незапланированные покупки и поездки возможны до четверга, а уже с четверга наступит штиль. В это время воздержитесь от трат денег и покупок, особенно в кредит. Не желательно одалживать деньги.

Стрелец – интуиция в начале недели подскажет дальнейшие шаги как в бизнесе, так и отношениях. Полезно уделить внимание здоровью. Благодаря предпринятым мерам, вы предотвратите недомогание и подготовитесь к новогодним праздникам. Во второй половине недели вы можете часто становиться объектом критики, в том числе и со стороны домочадцев. Воздержитесь от споров и ответных высказываний. В скором времени вопросы решатся сами собой.

Козерог – цепляясь всеми силами з прошлое, вы рискуете остаться в проигрыше. Принимая перемены в кругу общения, которые начнутся в первой половине недели, вы многое поменяете и в себе, благодаря чему возникнут новые идеи, начнутся реализация перспективных проектов. В течение недели возможно получение поддержки влиятельных людей, а вопросы с оформлением документов решатся быстро.

Водолей – руководство и влиятельные люди в начале недели озадачат непривычными для вас заданиями, но выполняя их, вы получите бесценный опыт, благодаря которому будет возможен и дальнейших прогресс в карьере. Стоит заняться оформлением документов. Во второй половине недели не спешите вкладывать деньги в совместные дела, а также занимать или давать деньги в долг. В это время вы не лучшим образом распорядитесь деньгами, что может привести к финансовым затруднениям.

Рыбы – решайте наиболее значимые вопросы в первой половине недели. Ваши оригинальные идеи будут поддержаны, что обеспечит успех в карьере или учёбе. А смелость и решительность позволят обрести личной счастье. Возможны поездки, общение с людьми издалека, которым и важно презентовать свои идеи. Благополучно решатся вопросы с документами. Во второй половине недели вы можете столкнуться со скептическим к вам отношением, что застопорит многие дела.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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