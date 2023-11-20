Федерация профсоюзов объявила победителей конкурса в честь юбилея Айтматова

В Федерации профсоюзов Кыргызстана состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Чынгызу Айтматову – 95 лет". Конкурс проводился среди первичных профсоюзных организаций Центрального комитета профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие общественный деятель, сестра писателя Роза Айтматова, председатель ФПК Эмиль Кызаев, председатель ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания КР Кубанычбек Намазов, председатели областных комитетов профсоюза работников госучреждений, профсоюзные активисты.

- Произведения Чынгыза Айтматова переведены на разные языки и любимы читателями в разных уголках мира. Айтматову удалось объединить в них многие национальные традиции с мировыми культурными ценностями. Его произведения о судьбах людей, нередко подчиненных воле обстоятельств, вызывают глубокие чувства и эмоции у читателей и зрителей. В своем творчестве Чынгыз Айтматов сочетал классические литературные традиции и национальные элементы общества, присущие кыргызскому народу. Его рассказы, романы, повести обладают сильной философской и социальной направленностью, которые побуждают задаться вопросами о человеческих ценностях и морали. Творчество Чынгыза Айтматова дает нам возможность не только окунуться в мир кыргызской культуры и народных традиций, но и взглянуть на современный мир глазами выдающегося писателя, - сказал Кубанычбек Намазов.

Сестра писателя, общественный деятель КР Роза Айтматова поделилась воспоминаниями и рассказала об интересных событиях в жизни своего великого брата и великого сына кыргызского народа.

Конкурс проводился для популяризации творчества писателя Чынгыза Айтматова, 95-летие которого страна и мир отметят в декабре этого года. Но мероприятия, посвященные юбилею, проходят в течение года в разных странах. В течение месяца в государственных и муниципальных учреждениях республики профсоюзные комитеты также проводили разные культурные мероприятия. Сотрудники с удовольствием принимали в них участие. Они готовили театрализованные представления, спектакли, показывали видеосюжеты, оформляли стенгазеты о творчестве Чынгыза Айтматова, даже писали сочинения и посвящали писателю стихи.

Первое призовое место присуждено трудовому коллективу районной государственной администрации Айтматовского района Таласской области, на втором месте - сотрудники Кызыл-Октябрьского айыл окмоту Кеминского района Чуйской области. Третье место, согласно решению конкурсной комиссии, завоевали коллективы Ошского областного управления архивной службы Министерства цифрового развития КР и Баткенского областного музыкального драматического театра имени А. Жайнакова. А всем участникам конкурса вручены поощрительные призы и дипломы.